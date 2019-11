Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das närrische Jena

Politik und Karneval pflegen von jeher eine herzliche Verbindung in Jena. Früher war es so, dass viele Dinge eigentlich nur beim Fasching auf die Schippe genommen werden durften. Trotz aller Bemühungen der staatlichen Organe war es gerade der politische Spott, der den Jenaer Vereinen enormen Zulauf brachte. Heutzutage, wo jeder im Prinzip alles sagen kann, herrscht Narrenfreiheit. Und es fällt auch gar nicht so leicht, Späße zu machen, über die 95 Prozent der Stadtbevölkerung lachen können.

Was ist der Unterschied zwischen der Eichplatz-Bebauung und dem Jenaer Nahverkehr? Antwort: Die Straßenbahn hat in Jena viel mehr Anhänger! Oder ist der hier: Im Kfz-Beirat des Stadtrates will man die Oberbürgermeister-Wahl anfechten. Die Mitglieder wollen ihren alten Chef zurück, damit es in der Verkehrsplanung wieder rund läuft.

Kein Witz ist, dass die Macht der Politik vor der Verwaltung ihre Grenzen hat und schon gar nicht bis in die städtischen Eigenbetriebe reicht! Siehe den Umstand, dass in Jena der Weihnachtsbaum nun doch wieder am 11.11. auf dem Marktplatz geputzt wurde. Dabei hatte der vormalige OB Albrecht Schröter in jahrelangem harten Ringen erreicht, dass die Fichte erst nach dem 11.11. aus dem Boden schießt. Jetzt geht’s doch nur wieder um die 100-prozentige Planerfüllung beim Aufbau der Buden zum Jahresendfest!