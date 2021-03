Das neue „Gut“ von Lobeda-Ost

Implenia-Projektleiter Oliver Meinecke (vorn) führte Gäste über die Bodenplatte des Neubaus in Lobeda-Ost.

Jena. Die Stiftung Wandlungswelten baut in der Erlanger Allee Wohnungen für Gesunde und Unterstützungsbedürftige.

Eine Grundsteinlegung der anderen Art hat es in Lobeda-Ost bei der Aktion „Wandlungswelten“ gegeben. Statt einer Feierlichkeit mit Bratwurst und Geselligkeit wurde eine Baustellenführung an der Erlanger Allee angeboten. So bekam die 40 Zentimeter starke Bodenplatte unter Aufsicht von Bauleiter Oliver Meinecke einen ersten Belastungstest. Die Platte hielt zehn Personen locker aus. Diese standen gut verteilt und mit Corona-Schutz-Abstand.