Das Pfeifen am Jenaer Fichteplatz ist weg

Mehr als sieben Jahre lang hat ein hochfrequentes Geräusch die Bewohner eines Hinterhofes extrem belästigt. Nach Beschwerden von Bürgern, mehreren Presseberichten und Druck über die örtliche Politik ist der Ton unweit des Fichteplatzes weitestgehend verschwunden. Die Stummschaltung liegt schon etwas zurück, aber die Anlieger wollten zunächst abwarten, ob die Ruhe sich dauerhaft einstellt, bevor sie die gute Nachricht kundtun. Eine mehrmonatige Pfeif-Pause gab es nämlich schon einmal, und hinterher ging das Pfeifen wieder los.

„Mit großer Erleichterung kann ich Ihnen sagen, dass der Pfeifton nur noch selten und sehr leise im Hinterhof zu vernehmen ist“, schrieb uns eine Leserin, die über Jahre von dem Ton extrem genervt war. Lediglich auf dem Magdelstieg und den angrenzenden Seitenstraßen zum Hang hin schwirre der Ton noch etwas herum – also der Bereich Schleidenstraße, Kronfeldstraße und Jansonstraße. Wurde das Ventil vom Magdelstieg/Fichteplatz vielleicht an anderer Stelle etwas geöffnet?, fragt sich unsere Leserin. Um Druck aus dem System zu nehmen?

Stadtverwaltung war in der Spur, konnte Rätsel aber nicht aufklären

Der Ton klang wie eine asiatische Klangschale, nur viel lauter, er kam in Intervallen mit Pausen. Vor allem in den Nachtstunden war das ein Ärgernis. Auch im Mängelmelderportal der Stadtverwaltung gab es Beschwerden, aber der Verursacher blieb bis zuletzt unklar.

Die Stadtverwaltung bat Firmen, ihre Anlagen zu überprüfen. Insbesondere die Stadtwerke betrieben umfangreiche Recherchen. Mitarbeiter des Fachdienstes Umweltschutz haben Ortsbegehungen und Schallmessungen durchgeführt. Es zeigte sich, dass geltende Grenzwerte nicht überschritten werden. Die Mitarbeiter bestätigen aber, dass der Ton als „belästigend wahrzunehmen“ ist.

Möglicherweise war es am Ende der Tipp eines Göschwitzer Heizungsbauers, der eine sehr konkrete Vermutung hatte: Der Heizkessel eines bestimmten Herstellers müsse mit Anti-Pfeifdüse ausgerüstet werden, das Problem sei in Fachkreisen bekannt, so der Handwerker in der Zeitung. Vielleicht hat sich ein Hausbesitzer im Südviertel daraufhin eine solche Anti-Pfeifdüse besorgt – und die gute Tat nicht an die große Glocke gehängt.

Das Geräusch könnte zudem einen weiter entfernten Entstehungsort gehabt haben. Vor Jahren hörten Anwohner am Saalbahnhof einen Ton, der ebenfalls nervte. Es kam von der Jenapharm-Lüftungsanlage. Und die lag stolze zwei Kilometer Luftlinie entfernt.

Mischlingsrüde Billy vor der Gasversorgungsanlage am Puschkinplatz: Die Anlage pfeift auch, klingt aber anders als das Geräusch, das Luftlinie 600 Meter entfernt am Fichteplatz zu hören war. Foto: Thomas Beier

Anfang der Woche meldete nun ein Anwohner, dass die Gasversorgungsanlage am Alexander-Puschkin-Platz starke Pfeifgeräusche verursache. Dort wird der Gasdruck auf haushaltsübliche Werte geregelt. Die Redaktion war vor Ort und konnte am Mittwoch bis in 30 Metern Entfernung turbinenartige Töne aus den beiden Häuschen hören. „Die Stadtwerke sind immer mal wieder da und prüfen die Anlage“, erzählte eine Spaziergängerin. Das gebe sich bestimmt wieder, sagte sie.

Für die neue Ruhe am Fichteplatz besteht deswegen keine Gefahr. Die Gasdruckregler klingen deutlich höher als früher das Pfeifen am Fichteplatz.

Wer das Geräusch vom Magdelstieg/Fichteplatz noch einmal hören will, findet eine Probe bei www.youtube.com – hier die Suchbegriffe „Pfeifen Magdelstieg“ eingeben.