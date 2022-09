Das Reizwort der Klimadebatte im Jenaer Rathaus umschifft

Jena. 150 Bürger redeten darüber, was geht und was nicht. Jenas Bürgermeister kündigt politische Kompromisssuche an.

Bei der Bürgerversammlung ist ein Kunststück gelungen: In der fast dreistündigen Informationsveranstaltung zum Klimaaktionsplan spielte die City-Maut für Autos keine Rolle. Selbst an der Themeninsel „Verkehr“ wurde das Reizwort „umschifft“, wie Michael Margull, der städtische Fachdienstleiter, bei der Abschlusspräsentation fast stolz berichtete. Dabei steht die Verbrenner-Maut für das Stadtzentrum als mögliche langfristige Maßnahme im Klimaaktionsplan, von einem hohen Treibhausgas-Minderungspotenzial ist die Rede.

Zur Bürgerversammlung hatte die Stadtverwaltung ins Rathaus eingeladen, um die Ergebnisse der bisher internen Arbeitsgruppen der Allgemeinheit vorzustellen. 70 Maßnahme-Vorschläge gibt es, von denen einige bereits in Arbeit sind und die sich um die Themen Energie, Verkehr, Sanierung und Sparen ranken.

„Da ist ja wie auf dem Schulhof hier“, scherzte eine Besucher, als sich im Rathaussaal und im Nebenraum Grüppchen bildeten. Die Standbetreuer hatten die Aufgabe, Vorschläge und Hinweise auf Zettel zu schreiben und anzupinnen. Zeitweise war das nicht leicht, denn die Verständlichkeit litt darunter, dass mehrere Redner gleichzeitig in den Raum riefen.

Debatte um Autofahrer-Socken

Die längste Zettelsammlung gab es schließlich rund um das Thema Verkehr. „Autofreie Innenstadt“, „Straßenbau-Moratorium“ oder „Parkgebühren überall“ wurden als Forderungen aufgeschrieben. Ebenso gab es gemäßigtere Stimme wie: „Die Innenstadt muss von außerhalb erreichbar sein. Ohne den SHK geht es nicht“ oder „Pendler dürfen nicht bestraft werden!“

Unruhe kam bei dieser These auf: Die Bürger müssen ja zum Sockenkauf nicht mit dem Auto in die Stadt fahren. Auch dies müsse möglich sein, wenn Bürger in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, so hieß es von Teilnehmern als Erwiderung. Ob „Park & Ride“-Parkplätze am Jenaer Stadtrand sinnvoll sind, blieb umstritten. Behördenchef Michael Margull zeigte sich skeptisch, letztlich seien die Faktoren Zeit und Geld bei der Verkehrsmittelwahl entscheidend.

Auf die Stadtwerke, den städtischen Immobilienbetrieb KIJ oder Jenawohnen kommt einiges zu. Seien es Sanierungsfahrpläne für den Gebäudebestand, Energiesparmodelle in Bildungseinrichtungen oder ein Transformationsplan Fernwärme. Da die Fernwärmeversorgung auch zukünftig ein wichtiger Baustein der Energieversorgung der Stadt sein wird, ist das Netz und dessen Umstellung ein ganz heißes Thema.

Jena funktioniert nicht ohne Umland

Motivation für das Pläneschmieden war die Unterschriftensammlung für einen Klimaentscheid im letzten Jahr. Alle Forderungen des Klimaentscheids Jena wurden durch Mehrheitsbeschluss im Stadtrat übernommen. Jena setzte sich damit das Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sah in viele junge Gesichter im Rathaus und glaubte darin zu erkennen, dass 90 Prozent der Teilnehmern die bisher besprochenen Klimaschutz-Maßnahmen nicht ausreichen. In der Kommunalpolitik sehe die Sache aber anders aus, sagte er. Da gelte es, Kompromisse zu schließen, auch in der Verwaltung sei noch nicht diskutiert worden.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hatte diese Woche der Redaktion gesagt, dass er sich die City-Maut nicht für Jena vorstellen könne. Letztlich entscheidet der Stadtrat, ein Votum noch in diesem Jahr ist das Ziel.

Tobias Timm, er ist Geschäftsführungsmitglied vom Büro Target, das den Prozess des Klimaplans in Jena betreut, bleibt optimistisch und sagte: „Wir freuen uns, in Jena zeigen zu können, dass die Energiewende funktionieren kann.“