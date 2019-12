Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das singende, klingende Bäumchen in Neuengönna

Das singende, klingende Bäumchen kennen Märchenfreunde sicherlich. Bei Robert Heyne in der Heimatstube Neuengönna ist ein solches zu bestaunen. Ein Weihnachtsbaum, der nicht nur im Kerzenschein leuchtet, sondern der sich zu Glockengeklingel auch noch dreht, ist der Hingucker schlechthin. Die kleine Fichte steckt in einem beweglichen Tannenbaumständer, der knapp 100 Jahre alt ist. Zu den Raritäten in der kleinen Weihnachtsausstellung, die der Sammler und Historienforscher in der Heimatstube gestaltet hat, gehören auch Spielsachen aus alter Zeit wie ein Puppenkarussell und ein Kinderherd, auf dem richtig gekocht werden kann.

Die Ausstellung kann bis Anfang Januar in der Heimatstube Neuengönna besichtigt werden, um Anmeldung wird gebeten per Telefon: (036427) 71512