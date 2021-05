Das Virus und die rote Couch

Thomas Stridde zur Psychologie während der Pandemie.

Wie spannend! Da werkeln einige Verwaltungsspitzenleute seit Monaten an einem Maßnahmepaket für den Post-Corona-Neustart der Händler und Gastwirte, und dann reagieren potenzielle Nutznießer via Zeitung zurückhaltend bis kritisch. Tags darauf dann die Runde der Verwaltungsspitzenleute, die ihr „Neustart“-Paket per Pressekonferenz zu würdigen gedachten. Waren die Herren eingeschnappt?

Nein! Nix! Keine „Undank ist der Welten Lohn“-Klage, sondern verständnisinnige Psychologie: Hier gehe es doch um Leute, die sich das täglich Risiko, das Kreativsein ausgesucht hätten, nun zum Teil taten- und machtlos dastünden und von wirtschaftlicher Not getrieben seien, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Und womöglich hat auch City-Manager Hannes Wolf eine „rote Couch“ im Büro, auf der die Handels- und Wirtsleute in ihre Seele schauen ließen: Frustration entstehe, weil man sich nicht am Schlechteren orientiere, schlussfolgert Hannes Wolf.

Also auf die Modellprojekt-Öffnung für die Innenstadt in Rostock und Tübingen – „da waren wir natürlich neidisch“. Und noch mehr Psycho: Zum Glück gibt es die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Sorgen wegen vieler Nöte, die bei Bund und Land verursacht sind, so sagt Mitarbeiter Markus Henkenmeier, „wurden bei uns abgekippt“.

Jena will einen „Sommer des Nachholens“