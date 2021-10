Daten zum Jenaer Einzelhandel werden erfasst

Einzelhandel in der Wagnergasse.

Jena. Erhebung im Auftrag der Stadt Jena

Handel ist Wandel, behauptet der Volksmund. Und er hat recht. Das kann jedermann im Stadtbild beobachten. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich dieser Wandel verstärkt. „Wir beobachten dies mit Sorge und wollen alles, was möglich ist, unternehmen, um den Einzelhandel in Jena und insbesondere in der Innenstadt attraktiv zu halten“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz.

Deshalb plant die Kommune eine Fortschreibung des 2015 beschlossenen Entwicklungskonzeptes Einzelhandel. Damit beauftragt ist das Planungsbüro Junker+Kruse, Stadtforschung Planung aus Dortmund. Zur Bewertung der bestehenden Einzelhandelssituation in Jena ist es notwendig, eine belastbare Datenbasis zu schaffen. Dazu werden ab kommender Woche die ansässigen Einzelhandelsbetriebe mit ihren Sortimenten und Verkaufsflächen erfasst.

Die Einzelhändler werden gebeten, den Mitarbeitern des Planungsbüros, die sich mit einem Schreiben der Stadt ausweisen können, die kurze Datenerhebung in den Geschäften zu ermöglichen. Alle erfassten Angaben unterliegen einem strengen Datenschutz, versichert die Stadtverwaltung.