DDR-Band Karussell spielt in der Kirche Milda

Milda. Die DDR-Kultband wird ein Konzert in der Kirche von Milda geben.

Die DDR-Rockband Karussell kommt am Samstag, 23. September, nach Milda. Auf ihrer Kirchentour gastiert die Band auch in der Mildaer Kirche und wird ihre Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten spielen, heißt es in der Ankündigung. Beginn des Konzerts wird um 19.30 Uhr sein, der Einlass um 18.30 Uhr starten. Vor der Kirche soll es einen Versorgungsstand mit Speisen und Getränken geben.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Tickets können telefonisch unter 036454/50207 – es soll auf den Anrufbeantworter gesprochen werden – oder per E-Mail an tickets.kirche.milda@gmail.com bestellt werden. Zudem könne sich unter www.kirche-magdala.de über die aktuelle Platzbelegung informiert werden.

Wie André Starke vom Gemeindekirchenrat Milda mitteilt, sind noch Tickets für die zweite Reihe auf der Empore erhältlich. Diese kosten 20 Euro.