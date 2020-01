Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Deckname King

Das kann ja was werden im Demo-freudigen Jena! Nächste Woche startet auch in Deutschland der Film „Intrige“ (Originaltitel: „J’accuse“) des großen Regisseurs Roman Polanski. Das Werk über die Dreyfus-Affäre ist 2019 beim Filmfest in Venedig mit dem Großen Preis geehrt worden. Und dennoch laufen aktuell zum Beispiel in Frankreich große Demonstrationen nicht gegen den Film, aber dagegen, dass er gezeigt. – Weil Polanski vor Jahrzehnten in den USA Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Es bleibt eine mutmaßlich gesellschaftsteilende Frage, ob Kunst öffentlich sein darf, bei deren Schöpfern düstere Seiten des Privatlebens öffentlich sind.

Wir wissen, einige Radiosender spielen von Michael Jackson keine Musik mehr, dem postum noch deutlicher als zu Lebzeiten sexueller Missbrauch Minderjähriger nachgesagt wird. Ebenfalls ein schwieriger Fall. Das lässt sich sogar aus der Ankündigung für die heute Abend in der Burgauer Sparkassen-Arena angesetzte Show herauslesen. Der Veranstalter formuliert in seiner Werbung „Beat it – Das Musical über den King of Pop“. Der Name „Michael Jackson“ taucht nur im Kleingedruckten auf. Und im Veranstaltungsheft „Tips – Das Magazin“ zum Beispiel gar nicht. Dort ist allein der „King of Pop“ erwähnt. Zu einfach wäre vielleicht die Erwiderung, bei „King of Pop“ wisse doch jeder, wer gemeint ist. Etwa beim Zitieren aus Geheimdienstakten ist es zumindest ein psychologisch großer Unterschied, ob der Deck- oder der Klarname zur Sprache kommt.