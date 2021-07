Deichkind hilft nicht weiter

Thomas Stridde über Jenas schlafraubende Partys.

Operation gelungen, Nerven tot? – Die Stadt sucht Freiflächen, um jungen Leuten „dezentrale“ Partys zu ermöglichen. Experiment am Sonnabend und Sonntag: eine angemeldete Party am Löbstedter Steinbach, wo einst die „Wagenburg“ für alternatives Wohnen stand. Anwohner aus Kunitz, Zwätzen und Löbstedt verfassen aber bereits eine Protestnote: Es mögen gar Schallpegel-Abstufungen ab 22 und ab 0 Uhr gegolten haben, „aber das hat kein Schwein interessiert“, sagte ein Anwohner am Montag. Dauerhafte Musik-Beats derart nah an der Wohnbebauung, das sei wohl von vornherein eine Fehleinschätzung gewesen.

Die Lärmmessungen würden zeitnah ausgewertet, war am Montag von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) zu hören. Schließlich gebe es laut Verordnung zulässige erhöhte Schallpegel bei „seltenen Schall-Ereignissen“, was etwa auch für die Kulturarena gelte. Genau damit sucht die Verwaltung den Kompromiss.

Und sie steht zwischen allen Fronten: hier die Anwohner am Paradies, wo derzeit nicht ein-, zweimal pro Jahr, sondern vier-, fünfmal pro Woche der Bär steppt; da die Anwohner der möglichen „dezentralen“ Orte; dort die jungen Leute, die im Corona-Jahr tendenziell gar keine Partys machen konnten und einen Herbst mit schwierigen „Indoor“-Bedingungen in den Clubs erahnen. Die Hip-Hop-Band „Deichkind“ sagt: Party – aus dem Alter ist man doch mal raus. Ja, aber wenn noch nicht?