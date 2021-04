Dem Kunsthaus droht das Aus

Welches Thema im Rathaus-Ressort Stadtentwicklung ist eigentlich nicht hoch komplex? Beispiel: die Bebauung des Eichplatzes. Na, Hilfe! Gerade weil es so komplex ist, zweifle ich am schnellen Ja oder Nein. Der Drops muss noch nicht gelutscht sein in der kniffligen Frage zum Baufeld B. Wenngleich: Der Stadtrat hat demnächst die Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters auf dem Tisch, einem Einwohnerantrag des Fördervereins „Ein Kunsthaus für Jena“ nicht zu folgen – der auf die Sicherung des Eichplatz-Baufeldes B für den Kunsthaus-Neubau zielt.

Die Liste der Gegenargumente des OB ist lang und vielfältig verbandelt mit den „Zehn Grundsätzen“, die ein bürgerschaftliches Werkstattgremium zum Eichplatz erarbeitet hat. Demnach dürfe auch das Kunsthaus zum Beispiel „nicht isoliert betrachtet“ werden, weil mehrere öffentliche Gebäude innerstädtisch im Werden sind. Oder: Nach Lesart des OB widerspräche ein Kunsthaus dem Grundsatz „Verschiedene Nutzungsarten und kleinteiliger Branchenmix“. Zudem sei das Vorhaben bei Investitionen von über 20 Millionen Euro wirtschaftlich nicht tragbar. Obendrein könne nicht dem Grundsatz der zeitlich flotten Entwicklung des Areals entsprochen werden.

Ist jedoch in all diesen Abwägungen eingepreist, dass Handel, Gastronomie und die Welt der Büros sich nach der Pandemie gewandelt haben werden? Ist nicht damit zu rechnen, dass die Bedürfnisse sich verschieben? Sollte man in Jena nicht die Menschenschlangen mitdenken, die sich sehnsuchtsschwer am Bauhaus-Museum gebildet hatten, als Weimar sich jüngst modellprojektgemäß etwas öffnen durfte? Und wo sollte sonst ein angemessener Ort für das Kunsthaus sein? Das wird seit 30 Jahren diskutiert. Wenigstens hat’s damit ein Ende, wenn der Stadtrat dem OB folgt.