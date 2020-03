Etwa 70 junge Menschen demonstrierten am Montagabend auf dem Holzmarkt gegen die Situation an der griechisch-türkischen Grenze.

Demo in Jena gegen Situation an griechisch-türkischer Grenze

Etwa 70 junge Menschen haben sich am frühen Montagabend auf dem Jenaer Holzmarkt um Banner herum versammelt und in Sprechchören gegen die Situation an der griechisch-türkischen Grenze demonstriert. An der EU-Außengrenze eskaliere in diesen Stunden die Lage. Zehntausende Flüchtlinge versuchen derzeit, die türkisch-griechische Grenze zu überqueren. Die Jenaer Demonstranten kritisierten unter anderem die EU, die die Bewachung der Grenze durch ihre Schutzagentur Frontex verstärken will.