Demo und Warnstreik haben in Jena Auswirkungen

Hochschulstreiktag in Jena - die Bilder

Beschäftigte der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Ernst-Abbe-Hochschule und des Studierendenwerks Thüringen haben sich am Montag am Hochschulstreiktag beteiligt. Die Beschäftigten fordern eine kräftige Gehaltserhöhung und gute Arbeitsbedingungen. Daneben gehe es um Befristungen, Digitalisierung und Arbeitsverdichtung. Zudem will die Gewerkschaft Verdi für studentische Hilfskräfte ein Tarifvertrag durchsetzen. Dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot auf den Tisch gelegt hätten, mache die Beschäftigten wütend, sagte Verdi im Vorfeld.

Foto: Thorsten Büker