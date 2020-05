Hunderte Ehrenamtliche in den Verbänden gestalten regelmäßig vielfältige Angebote für die Kinder und Jugendlichen in Jena. Die Geschäftsstelle des Jugendrings findet man in der Seidelstraße 21.

Demokratischer Jugendring besteht seit 30 Jahren

Am 8. Mai 1990 – zehn Tage vor der ersten Kommunalwahl nach der Wende – wurde der Demokratische Jugendring Jena (DJR) von den ersten acht souveränen Jugendorganisationen („Runde Tisch der Jugend“) in Jena gegründet. Seit der Gründung verstehe sich der DJR als Dachverband und Interessenvertretung seiner Jugendverbände und Mitgliedsorganisationen, hieß es in einer Presseerklärung.

Hunderte Ehrenamtliche in den Verbänden gestalten regelmäßig vielfältige Angebote für die Kinder und Jugendlichen in Jena. In 30 Jahren hat sich die Jugendverbandsarbeit in Jena ständig weiterentwickelt. Neue Vereine haben sich gegründet und neue Verbände sind in den Jugendring dazu gekommen. Aktuell sind 27 Mitgliedsverbände im Jugendring aktiv. „Eine Ferienfahrt in den Sommerferien, ein Ausflug am Wochenende oder die regelmäßigen Treffenin der Gruppe - Jugendverbandsarbeit lebt von dem Engagement seiner Mitglieder und von den Möglichkeiten der Mitbestimmung und Selbstorganisation.“

Junge Menschen in Jena können so selbst ihre Freizeit gemeinschaftlich nach ihren Interessen gestalten zum Beispiel mit Sport, Musik, Mathematik, Naturschutz, politischen oder religiösen Themen – auch wenn die Arbeit der Jenaer Jugendverbände durch die aktuelle Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt ist. Die geplante Jubiläumsfeier mit einem Fest für Kinder und Jugendliche muss erst einmal verschoben werden. Die Stadt Jena wisse um den Wert ihrer vielfältigen Kinder- und Jugendarbeit und wie wichtig eine sichere Finanzierung aller Einrichtungen, teilte der DJR mit. „In den Jugendverbänden können junge Menschen Verantwortung übernehmen, mitdenken und mitgestalten – das ist die Grundlage einer lebendigen demokratischen Kultur in unserer Gesellschaft – in unserer Stadt.“

