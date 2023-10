Demonstration „Für Opfer in Gaza“ in Jena verschoben

Jena. Die für den 27. Oktober geplante Solidaritätskundgebung für israelische Opfer soll jedoch stattfinden.

Die Anmelder einer Mahnwachen-Demo auf dem Holzmarkt „Für die Opfer in Gaza“ haben nach Angaben von Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) ihre Veranstaltung um eine Woche vom Freitag, 27. Oktober, auf Freitag, 3. November, verschoben. Nach den Worten des Dezernenten wollen die Anmelder die im Kooperationsgespräch mit Stadt und Polizei am Mittwoch vorgebrachten Auflagen untereinander noch besprechen.

Die geplante Solidaritätskundgebung für israelische Opfer soll jedoch wie geplant am Freitag, 27. Oktober, 16.30 Uhr am Faulloch stattfinden. Der Jenaer CDU-Kreisverband erklärt in diesem Zusammenhang seine volle Solidarität mit den Opfern des schrecklichen Terrorangriffs der Hamas in Süd-Israel. Die Ermordung Tausender Menschen und die Verschleppung unschuldiger Zivilisten in den Gaza-Streifen sei durch nichts zu rechtfertigen, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Kreisverbandes. Die CDU werde jedem Versuch, den Zivilisationsbruch der Hamas zu rechtfertigen und die brutale Gewalt zu verherrlichen oder zu relativieren, entschieden entgegentreten.

„Es ist unsere besondere historische Verantwortung, am Schicksal des Staates Israel besonderen Anteil zu nehmen, zu der wir uns als Christdemokraten vollumfänglich bekennen“, sagt CDU-Kreischef Guntram Wothly. Er wird auf der Kundgebung sprechen, zu der der Deutsch-Israelische Verein unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ für Freitag, 27. Oktober, 16.30 Uhr ans Jenaer Faulloch einlädt.