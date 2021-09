Wahlkreis 195: Frank Tempel tritt als Direktkandidat für die Linke an

Was wird die Wahl entscheiden?

Die Fehler von Armin Laschet und die größte Glaubwürdigkeit bei der Lösung einer Menge gesellschaftlicher Fragen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Sozialreformen in Renten-, Lohn- und Gesundheitspolitik, soziale Ausgewogenheit bei Klimaschutzkonzepten – und als Experte will ich eine Reform der Drogenpolitik durchsetzen, weg von der Repression hin zur präventiven Gesundheitspolitik.

Was wollen Sie für das Saale-Holzland erreichen?

Ich werde den Armutsrisiken den Kampf ansagen – dieses Problem ist in den ländlich geprägten Gebieten der östlichen Bundesländer besonders prägnant. Und ich will mich für die Stärkung der ländlichen Infrastruktur des ÖPNV bis hin zum Radweg einsetzen – das Saale-Holzland soll keine Region sein, durch die man einfach nur per Autobahn schnell durch ist.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Neben der Friedenspolitik: ja.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Die sehr detaillierten Konzepte für Gesundheit, Pflege, Rente und Mindestlohn in Verbindung mit seriöser Finanzierung durch klare Steuerkonzepte, die kleine und mittlere Einkommen sogar entlasten. (Faustregel: Wer – als Single, Steuerklasse I – weniger als 6500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern.)

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich…

…der unbarmherzige Spiegel gesellschaftlicher Fehlentwicklungen.

Steckbrief

Alter: 52

Ausbildung: Landmaschinenschlosser, Polizeibeamter, Dipl. Verwaltungswirt FH

getrennt lebend

Wohnort: Gemeinde Nobitz, OT Zehma

politischer Werdegang:

Bereits 1990 zur Thüringer Landtagswahl auf der Linken Liste-PDS kandidiert. Dann gewerkschaftlich in der GdP engagiert. 2001 Eintritt in die PDS. Seit 2005 Kommunalpolitiker. 2009 bis 2017 Mitglied des Bundestages – zuletzt stellv. Vorsitzender des Innenausschusses und stellv. Fraktionsvorsitzender. Seit 8 Jahren im Parteivorstand der Linken.