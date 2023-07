Jena. Abschied von der Grundschulzeit.

An der Gemeinschaftsschule Wenigenjena gab es am Freitag für die 4. Klassen doppelten Grund zur Freude: den Beginn der Sommerferien und den Abschluss der Grundschulzeit. Ganz viele Luftballons waren bei der Feier im Einsatz. Passend dazu wurde am Morgen der Film über den Stratosphärenballon gezeigt, der letzte Woche an der Schule abhob.