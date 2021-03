Franziska Schütz zeigt, wie das mit dem Stempeln als Nachweis an einzelnen Wanderetappen-Zielen funktioniert, die in etwa identisch sein werden mit den Wechselstellen des anstehenden 10. Saale-Horizontale-Staffellaufes. Stadtförster Olaf Schubert (Mitte) und Timo Jahn vom Laufservice halten das Stempelhäuschen fest.

Saale-Horizontale: Der 10. Staffellauf kommt so oder so

So verbindet man das Gute mit dem Nützlichen. Nach der Corona-Absage im vorigen Jahr soll nun der 10. Saale-Horizontale-Staffellauf am Sonnabend, 12. Juni, steigen. Das vermeldeten am Donnerstag Timo Jahn vom Veranstalter-Verein Lauf- und Wanderparadies Jena e.V., Stadtförster Olaf Schubert und Franziska Schütz vom Sanitärhaus Reha aktiv 2000, das Co-Sponsor und Mitglied im Jenaer Familienbündnis ist.