Auf der Tribüne wohl am 1. Mai 1952 in Jena Im hellen Anzug (rechts, mit Brille) Viktor Sandmann, kaufmännischer Direktor von Carl Zeiss Jena, rechts neben ihm Zeiss-Werkleiter Hugo Schrade. Sandmann flüchtete in den Westen vier Tage vor seiner vom MfS geplanten Verhaftung am 21. März 1953. Schrade sollte ebenfalls an diesem Tag verhaftet werden, wurde aber auf höheren Befehl von der Liste gestrichen. Ab 1957 ermittelte das MfS erneut gegen ihn.