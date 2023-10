Der älteste Kinderarzt der Welt: Buch über den Jenaer Mediziner Erich Häßler räumt auf mit Vorwürfen einer NS-Vergangenheit

Jena. Buchlesung zum Jenaer Pädiatrie-Professor Erich Häßler

Gabriele Schluttig liest am Donnerstag, 12. Oktober, im Normannenhaus aus ihrem Buch „Kinder sind unsere Zukunft“ über den Jenaer Kinderarzt Professor Erich Häßler (1899-2005). Das Buch zeigt nicht nur die vielen medizinischen Erfolge, die Häßler gerade bei der Einhegung von Kinderkrankheiten durch Impfungen und moderne Behandlungsmethoden erreichte. Auch gibt es einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit Häßlers. Er wurde 106 Jahre alt bei bester Gesundheit und außergewöhnlich wachen geistigen Fähigkeiten. Er galt 2005 als ältester Kinderarzt der Welt. Das Buch behandelt auch die vermeintliche NS-Vergangenheit und zeigt, dass er mitnichten an Kindereuthanasie beteiligt war. Häßler war der Einsatz für die Gesundheit der Kinder eine tiefe humanistische Verpflichtung. Nach dieser Lebensmaxime hat er in der Klinikpraxis, in den Kinderschwester-Schulen, im Hörsaal und in seiner großen Familie mit neun Kindern gelebt.

Häßler, erich Foto: osk

Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr, Forstweg 12