Anscheinend ist es manchmal sogar besser, die gut gemeinte Information gar nicht zu geben. Könnte man meinen. Anwohner der Weinbergstraße in Jena-West berichteten, dass sie vorige Woche einen Zettel im Briefkasten hatten: Ein Fachbetrieb für Grünschnitt kündigte die Vollsperrung der Straße an, die zwischen 7 und 16 Uhr am Tag X vonnöten sei wegen Baumpflege-Arbeiten.

Deswegen müssten die Autos rechtzeitig weggelenkt werden. 7 Uhr? Das fanden einige Anwohner zwar arg früh und vielen Arbeitstag-Startzeiten nicht angemessen, so war zu hören, aber man fügte sich. Die Autos wurden abends in anderen entfernten Straßen des Sonnenberge-Viertels abgestellt.

Und ein Bewohner soll sogar einen wichtigen persönlichen Termin abgesagt haben wegen der absehbaren Schwierigkeit, in die Stadt zu fahren. Schließlich war eine Umleitungsstrecke in jener Hanglage nicht einmal denkbar.

Allerdings sahen die Anwohner um 7 Uhr am Tag X: Baumpfleger – nix. Erst gegen 8.30 Uhr seien die Grünschnitt-Fachleute aufgetaucht. Der Anschein trog aber, wenn man der Antwort des Baumpflegebetriebes auf die Zeitungsanfrage folgt: Die Baumpfleger vor Ort mussten auf die Freischaltung der Stadtwerke warten.

Schließlich ging es auch in der Weinbergstraße um Bäume, die in die Oberleitungen drohten hineinzuwachsen. Also konnten noch Arbeiten in einer benachbarten Straße ausgeführt werden. Ein bisschen ärgerte sich der Firmen-Chef, dass die Leute gleich bei der Zeitung vorgesprochen haben. Man habe schon ganze Dörfer freigeschaltet, ohne dass da jemand gemeckert habe.

In der Weinbergstraße sinnierten die Leute derweil über den Sinn des Briefkasten-Zettels. Einer sagte: „Der blöde Zettel.“