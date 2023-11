Der diebische Sohn des Professors 

Jena Mit seinem Spross Offo hatte der Jenaer Naturwissenschaftler Lorenz Oken nichts als Ärger. Warum der junge Mann 1836 der Stadt verwiesen wurde.

Dass es heutzutage immer wieder auch Skandale um Kinder bekannter Persönlichkeiten gibt, ist sicher nichts Neues. Dabei könnte man meinen, es würde sich hierbei um ein Phänomen unserer Tage handeln. Doch, dass dem nicht so ist, beweist die folgende Geschichte, die sich vor gut 200 Jahren in Jena zutrug.

Der Name Lorenz Oken ist in unserer Stadt bis heute bekannt, steht doch unübersehbar am Fürstengraben seit 1852 ein Denkmal für den Mediziner, Naturphilosophen, Biologen, Anatom und Physiologen. Von 1807 bis 1819 lehrte er an der hiesigen Universität zunächst als außerordentlicher Professor für Medizin, später auf einer ordentlichen Professur für Naturgeschichte. Er war Herausgeber der vielbeachteten Zeitschrift „Isis“, Wartburgfestteilnehmer und ein entschiedener Kämpfer für die Pressefreiheit, was ihn schlussendlich seine Stelle in Jena kostete. Nach weiteren Stationen landete Oken an der Universität Zürich, deren erster Rektor er von 1833 bis 1835 war. Aus seiner Ehe mit Louise Stark gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. Letzterer war im Jahr 1835 in einen unangenehmen Vorfall verwickelt.

Den schlafenden Kommilitonen bestohlen

Offo Oken, selbst Jenenser, da er hier 1816 geboren wurde, studierte an der einstigen Wirkungsstätte seines Vaters Medizin. Als er vor gut 200 Jahren, am 11. November 1835 zusammen mit dem Pharmaziestudenten Franz Roell sowie den Kommilitonen Kramer und Blaufuß einen Ausflug nach Dorndorf machte, beging er am Abend desselben Tages eine folgenschwere Tat. Zunächst spielte Oken mit den anderen erst einige Runden Billard. Als sich Roell dann schlafen legte, bestahl Oken diesen, in dem er dessen Geldbeutel mit dem Inhalt von 14 Kopfstücken entwendete. Als Franz Roell am nächsten Tag seine Zeche beim Wirt zahlen wollte, stellte er den Verlust fest. Der Pharmaziestudent ging zunächst von einem schlechten Scherz seiner Begleiter aus, doch als er allen an ihre Taschen fasste, klimperte es ausgerechnete bei Oken, denn er hatte neben dem Geld auch noch die Schlüssel Roells an sich genommen. Die drei Begleiter stritten aber alle ab, dass sie das Geld genommen hätten. Dumm nur, dass der Wirt in Dorndorf genauestens aufgepasst hatte. Denn er sah nicht nur, wie Oken die Schlüssel entwendetet hatte, sondern bemerkte auch, dass dieser später um Kopfstücke Billard spielte und mit diesen auch seine Zeche bezahlte. Zuvor, so bestätigten sowohl Roell als auch der Wirt, hätte er gar keine Münzen dieser Art besessen. Also suchte der Bestohlene Oken in Jena auf und hielt ihm die Tat vor. Zunächst stritt der Professorensohn alles ab, gab dann aber zu, dass er Roell im Schlaf beklaut hatte.

Roell verlangte natürlich sowohl Geld, als auch Portemonnaie zurück. Beides konnte Oken aber nicht liefern. Denn er hatte die Münzen offensichtlich schon ausgegeben und den Geldbeutel, ob nun aus Verlegenheit oder ohne darüber nachzudenken in die Saale geworfen. Vielmehr schrieb Offo Oken mit kaum leserlicher Schrift Franz Reoll eine „Quittung“ auf der zu lesen ist: „Ich habe selbst kein Geld, gehen Sie aber zu Ortloff, der wird sie auszahlen“. Gemeint ist Okens „Oheim“, der Oberappelationsrat Dr. Friedrich Ortloff, der am Ende tatsächlich zumindest den finanziellen Schaden seines Neffen ausglich.

Von Jena ausgewiesen

Doch die Sache hatte für Offo Oken noch ein Nachspiel. Denn Franz Roell wendete sich empört an die Universität, da die Zahlungen des „Oheims“ von Oken ja zunächst noch ausstanden. Die Hochschule leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen den stud. med. ein, an dessen Ende die polizeiliche Ausweisung des Offo Oken aus Jena und von der Jenaer Universität beschlossen wurde. Offenbar stand es auch mit dem Verhältnis zwischen Vater Lorenz Oken und seinem Sohn nicht zum Besten. Denn ersterer schrieb am 25. Dezember 1835 einen bemerkenswerten Brief an den Rektor der Jenaer Universität. Hier brachte er unmissverständlich sein Bedauern zum Ausdruck und schrieb aber auch, dass bei seinem Sohn nichts weiter helfen würde als „die größte Strenge“. Daher solle man Offo Oken „ohne weiteres auf 8 Tage in Carcer“ sperren. Lorenz Oken unterstrich dies noch, in dem er weiter schrieb: „Glauben Sie mir, das hilft und hilft bei ihm allein. Ich autorisiere Sie nicht bloß dazu, sondern ich fordere Sie als Vater auf, dies zu thun.“

Schlussendlich verließ Offo Oken die Stadt und ging, wenig verwunderlich, nach Zürich, wo er sich just im Sommersemester 1836 an der Universität einschrieb, an der auch sein Vater lehrte. Aber auch hier blieb er nur bis zum Herbst des folgenden Jahres.