Stefan Kiel in seinem Laden „Dude’s Comic Corner“.

Außen fehlt noch die Beschilderung, aber im Inneren ist „Dude’s Comic Corner“ schon fertig. So heißt der neue Comicladen im Damenviertel, den Stefan Kiel am Montag eröffnet hat. „Es gab hier einfach nichts in der Nähe und da dachte ich, das kann ich auch selber machen“, sagt der frisch gebackene Ladeninhaber.