Der erste Maibaum Jenas wurde bereits im April aufgestellt

Jena. Der Jenaer Verein „Initiative Westsportplatz“ eröffnete mit dem West-Fest am Wochenende die Saison. Ein Platzwart wird gesucht.

Damit hatte die „Initiative Westsportplatz“, kurz „Inwest“, nicht gerechnet: Der Andrang beim Stadtteilfest zur Saisoneröffnung auf dem Westsportplatz war riesig. Mit dem Bratwurstdrehen kamen die Vereinsmitglieder kaum hinterher.

Zwei Jahre war das West-Fest pandemiebedingt ausgefallen. Die Bewohner nahmen es nun umso freudiger an: „Man muss ja auch sagen, dass es in Jena-West kaum etwas gibt – nicht mal ein Jugendzentrum“, sagt Rüdiger Schütz, Vorsitzender des „InWest“-Vereins. Dieser Umstand gibt dem Westsportplatz im Stadtteil eine besondere Bedeutung. Von April bis Oktober ist er eine Art Open-air-Stadtteiltreff. Der Höhepunkt des West-Festes am Wochenende war für viele Besucher sicher das Aufstellen des ersten Maibaums in Jena durch die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte. Dass der Baum bereits im April aufgestellt wird, sei mit dem vollen Terminkalender der Feuerwehren begründet, erklärt Schütz.

In den vergangenen Jahrzehnten habe man für den Sportplatz viel kämpfen müssen. Fast alles wurde neu hergerichtet: Der Rasenplatz strahlt dank der unterirdischen Bewässerungsanlage in frischem Grün, die rote Aschebahn wurde beseitigt und eine Hundert-Meter-Bahn für den Schulsport wurde angelegt. Sowohl die Grete-Unrein- als auch die Westschule würden Bahn und Weitsprunganlage auf dem Platz regelmäßig nutzen, so Schütz.

Drei Beach-Volleyballplätze wurden außerdem angelegt. Beim West-Fest wurde ein Turnier für Freizeitsportler veranstaltet. Jetzt, so Schütz, sei das Grobe geschafft, und man arbeite nur noch an den „Sahnehäubchen“. So wurde vor zwei Jahren am westlichen Ende des Platzes ein Bodentrampolin installiert. Das vorläufig letzte Projekt ist die Kraftsportanlage, die neben dem Trampolin bis zum Herbst dieses Jahres entstehen soll. In sie müssen rund 30.000 Euro investiert werden. Man warte noch auf die nötigen Lottomittel, aber auch aus dem Bürgerbudget erhielt der „InWest“-Verein 10.000 Euro.

„Wenn die Kraftsportanlage steht, dann fällt mir auch erst einmal nichts mehr ein, was man noch machen könnte“, sagt Vereinsmitglied Frank Kramer. Notwendig sei allerdings noch ein Platzwart, den der Verein händeringend sucht.