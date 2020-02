Beim Winzerlaer Rosenmontagsumzug galt es dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern. Zum 10. Mal zog der bunte Tross durch den Jenaer Ortsteil, bevor am Stadtplatz das Bühnenprogramm startete. Mehr als 500 Menschen bildeten den Zug, mindestens genauso viele standen am Straßenrand und winkten.

Jena. Rosenmontag in Jena: Beim Jubiläumsumzug standen zum ersten Mal richtig viele Leute am Straßenrand

Der Faschingsknoten platzt in Winzerla

So viele Menschen wie noch nie haben gestern den Winzerlaer Faschingsumzug zugejubelt. Ob am oberen Ende der Wasserachse, an den Fenstern der Schrödingerstraße oder bei „Hugos“ Kurve: Da wurde gewunken, fröhlich geschaut und handyfotografiert. Beate Kühne, die eigens etwa 20 Päckchen Süßigkeiten gekauft hatte, um sie den Kindern zuzuwerfen, sagte: „Ich glaube, die Leute sind froh, dass auch noch etwas anderes als Thüringer Regierungskrise und Corona gibt.“

Prinzenpaar und Elferrat betreten die Bühne. Foto: Thomas Beier

Schillerschul-Paar heißt Prinz Philipp und Zoe

Es gab ein Jubiläum zu feiern, denn es handelte sich um die 10. Ausgabe des Umzugs. Ronny Geitner vom Karnevalsverein Ringwiese (KVR) erinnerte sich, wie alles begann: Er sollte in der Schillerschule eine Disko machen und sagte ja, verbunden mit der Bitte, die Schule möge beim Rosenmontagsumzug mitmachen. „Wir laufen Dir hinterher“, sagte Schulleiterin Konstanze Müller. Inzwischen läuft die Schule nicht nur mit, sondern ist wesentlicher Programmbestandteil. Kinder-Elferrat und Prinzenpaar werden gestellt. In diesem Jahre heißt das Paar Prinz Philipp und Prinzessin Zoe. Karnevalsvereine aus Stadtroda, Porstendorf und Laasdorf hatten Vertreter nach Winzerla geschickt.

Insgesamt fünf Fahrzeuge begleiteten den Zug. Dabei nicht mitgerechnet sind die beräderte XXL-Bonbonschleuder des Freizeitladens und Klaus Trinkhaus, Jenas vermutlich ältester noch lebender Faschingsprinz, der mit seinem Rollator mitlief. Zur Festkundgebung am Stadtplatz fand sich auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ein. „Das wird ja immer größer“, stellte er fest. Wohlwollend wurde durch Stammgäste zur Kenntnis genommen, dass der OB sein Versprechen vom letzten Jahr eingelöst hatte: Er trug eine Narrenkappe und zwar eine mit goldener Kordel. Letztes Jahr war der Verwaltungschef noch komplett in Zivil erschienen.

Nicht da war indes ein Stammgast des Umzuges: Friedrich-Wilhelm Gebhardt, der Ortsteilbürgermeister, der in den letzten Jahren durch ausgefallene Ganzkörperkostüme ausgefallen war. Er war tatsächlich in Urlaub gefahren - wohl ein Versehen. Ronny Geitner hatte ein Extralob für die Polizei, die für viele Knirpse am Straßenrand mindestens so interessant war, wie die bunt dekorierten Fahrzeuge des Zuges. Kontaktbereichsbeamter Mario Bergner lief vorneweg und hatte auch wieder einige Einlagen, wie die Nutzung seiner Dienstmütze als Auffanghilfe für Kamellen. Diese behielt er aber nicht für sich, sondern reichte sie an Kinder weiter, die leer ausgegangen waren. Er schätzte die Zahl der Zugteilnehmer auf mehr als 500.

Schunkelrunde mit Jenas OB Thomas Nitzsche. Foto: Thomas Beier

Überhaupt die Kinder. Auffallend viele Kinderwagen wurden am Montag an den Straßenrand gefahren, auf dass sie das Spektakel in der ersten Reihe miterleben können. Mehrere Kindergärten standen auch Spalier, wobei mancher Grundschüler seine frühere Kindergärtnerin wiedererkannte und diese herzte. Besonders die Kerstin von „Bertolla“ wurde sehr gedrückt.

Beim Soundtrack des Umzuges waren „Biene Maja“, „Fliegerlied“ oder „Mein Herz schlägt Schlager“ zu hören. „Du schaffst das schon“ wurde als Mutmacher eingespielt. Und mit dem Song „Unser Schiff, das nennt sich Erde“ wurde es fast noch ein „Rosenmontag for Future“.