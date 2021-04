Der Fluch des Glimpflichen

Thomas Stridde zu den Nachteilen eines relativ guten Inzidenzwertes.

Es ist nachvollziehbar, dass Lehrer der weiterführenden Schulen sich ärgern: Seit Montag sollen sie Corona-Schnelltests bei Schülern begleiten – eine Aufgabe, die die Mediziner im Testzentrum in Vollschutzanzügen erledigen. Andererseits gibt es bislang für die Lehrerschaft ab Klasse 5 in der Regel keine Impfangebote in Thüringen. Drum muss die treffliche Erkenntnis, dass in der Pandemie für Logik mitunter kein Platz ist, zynisch anmuten.

Für jene Teile der Lehrerschaft blieben also nur „Krokodilstränen der Dankbarkeit“, wie Schulleiter Axel Weyrauch sagte. Immerhin kann Jenas Linken-Landtagsabgeordneter Torsten Wolf als Vorsitzender des Bildungsausschusses die Zusammenhänge erklären: Bislang hat Thüringens pädagogisches Personal zu 60 Prozent eine erste Impfung bekommen; das sind 23.860 Menschen.

Mögen die Pädagogen auf der Impf-Vorzugsliste nun doch nach oben gerutscht sein, gibt es gleichwohl eine Abstufung: zuerst jene, die die Jüngsten betreuen, denen das Maskentragen durchgehend nicht zugemutet werden kann. Zudem waren bereits Lehrkräfte weiterführender Schulen in jenen Gebieten an der Reihe, die mit besonders hohem Inzidenzwert dastehen. Jenas Inzidenzwert ist im Vergleich niedrig.

Sollte man das den Fluch der relativen Glimpflichkeit nennen, die von lokalen Bemühungen nicht zu trennen ist? Wie war das mit der Pandemie-Logik?, fragen wohl die Betroffenen. Vielleicht tröstet Torsten Wolfs Kalkül: Bis Ende April sollten alle Pädagoginnen und Pädagogen ein Impfangebot haben.