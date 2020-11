Der Blasmusikverein „Carl Zeiss“ wird mit „Guten Abend, schön’ Abend“ als Auftakt auch in diesem Jahr das traditionelle Turmblasen gestalten. Nur ist der Ort noch ungewiss, nachdem der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie abgesagt worden war.

Corona hat dem Verein vieles verhagelt. Das betrifft etwa abgesagte Konzerte von März bis August mit einem Einnahme-Minus von 40.000 Euro, Geld, das der gemeinnützige Verein eigentlich zur Mitfinanzierung seines Unterrichts nutzt. Und was den Verantwortlichen ein besonders misstönendes Halali ist: Uli Richter als Vorsitzender und sein Sohn Alexander Richter als künstlerischer Leiter verweisen auf die Ansage des Freistaats, mit der jüngsten Pandemie-Verordnung die „kulturelle Bildung“ möglich zu halten. Nach der aktuellen Verordnung habe das aber bedeutet, dass der Verein keine Bildung biete, sondern „Erholung in der Freizeit“. Dagegen dürfe Jenas Musik- und Kunstschule als Einrichtung der Öffentlichen Hand musikalischen Gruppenunterricht ebenfalls in der Freizeit anbieten. „Das stimmt uns mehr als nachdenklich, dass kulturelle Bildung von der Trägerschaft abhängen soll“, sagt Alexander Richter. Dabei ist die Würdigung der Bildungsarbeit des Vereins mit seinem Einzelunterricht und seiner Orchesterschule ein klarer Fall von „Wasser in die Saale tragen“: 140 bis 160 Schüler würden betreut, sagen die Richters. Die Zahl schwanke je nach Resonanz bei der frühkindlichen Musikerziehung. Vieles ließe sich beifügen, etwa die Einstufung als „Kompetenzzentrum Brass“. Oder dass eine Schülerin zur ersten deutschen Fachstudentin im englischen Birmingham avancierte, weil es zu ihrem Instrument – dem Althorn – bundesweit keinen Studiengang gibt.

Angebot fürs Altenheim

Noch zum Gleichheitsgrundsatz: Die Jenaer Philharmoniker würden doch auch in Gruppen proben. Die zugehörige Hygiene-Technik – Stichwort Plexiwand und Abstand – habe der Verein ebenfalls parat. Außerdem gebe es keine Studie, wonach Blechblasinstrumente mehr Aerosol-Belastung bewirken als Singen und Sprechen. Und so bangt der Verein sogar um seine seit 1999 dargebotene „Bläserweihnacht“. Die sei für den 6. Dezember in der Stadtkirche zunächst mit reduziertem Publikum und nun „ganz ohne“ als Streaming-Angebot auch für Alten- und Pflegeheime konzipiert worden. Hygienekonzeptionell sei das nichts anderes als eine Probe der Philharmoniker.

Den Richters schwant, dass die Corona-Probleme in ein, zwei Jahren erst richtig sichtbar werden: „Durch die fehlende Präsenz ist es schwer, Nachwuchs zu generieren“, sagt Uli Richter. Das zeige sich gerade in der frühkindlichen Ausbildung, weil der Verein wegen Corona in Kindergärten keinen Zutritt habe. Aktuell 15 Knirpse seien somit unerreichbar, die sich im Normalfall 2022 richtig beim Verein angemeldet hätten. Andererseits funktioniere der Einzelunterricht langfristig nur, wenn das Orchesterangebot laufe, sagt Alexander Richter.

Manche Regelung sei „natürlich grob und ungerecht“, sagt Martin Pfeiffer, Chef des Fachbereichs Recht und Personal. Corona sei in Jena aber derart ausgeufert, dass die Zahlen nur leicht rückläufig seien, „weil wir nicht mehr testen, was wir testen müssen“. Das Gesundheitsamt komme nicht einmal mehr hinterher, die Quarantäne-Rückkehrer freizutesten. Also müssten alle nur denkbaren Kontakte vermieden werden.

„Die Kategorisierung nervt uns auch“, sagt Jenakultur-Chef Jonas Zipf zur „Freizeit-Rolle“ des Blasmusikvereins. Jenakultur habe vorauseilend in der Volkshochschule auf Gesundheitsangebote wie Pilates und in der Musik- und Kunstschule auf das Tanz-Angebot verzichtet wegen der „innerstädtischen Gerechtigkeit“. Beim gruppenbezogenen Unterricht stecke die Schule aber „im Sandwich“. Da hätten Eltern gefragt: Warum in Kahla, aber in Jena nicht? Die „Schuld“ stecke in der Verordnung des Freistaats. Die müsse präziser werden, sagt Zipf. „Wir haben auf die Lücke hingewiesen.“ Ohne erhört worden zu sein.