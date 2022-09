Der Kommunalservice Jena schwankt zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Jena. Zu viel Plastik im Lobedaer Biomüll – eine Papiertüten Verteilaktion zeigte leider zu wenig Effekt.

Vor mehr als 14 Tagen hatte der Kommunalservice in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wohnungsunternehmen in Lobeda Papier-Mülltüten für die Biomülltonne in den Briefkästen verteilt. Bereits seit längerer Zeit hatte man in Lobeda und Winzerla extrem hohe Anteile von Störstoffen, vor allem Plastik, im Biomüll feststellen müssen, was den Sortieranlagen der Gemes, die den Biomüll kompostiert, Probleme bereitet.

Mit dem kostenfreien Angebot von jeweils 20 Mülltüten pro Briefkasten hatte der Kommunalservice gehofft, zumindest den Anteil von Plastikmülltüten zu senken. „Wir haben unsere Kontrolltour am 5. September, also unmittelbar nach der Verteilung und am 12. September mit Fotos dokumentiert“, sagt Manuela Block vom Kommunalservice. Das erste kurze Fazit liege dabei auf einem „Level zwischen Hoffnung und Verzweiflung“. Die Nutzung der Papiertüten sei am 5. September nur in jeder dritten und vierten Biotonne erkennbar, bei der Gemes-Anlieferung fanden sich augenscheinlich lediglich zwei bis drei Papiertüten auf dem abgekippten Gesamthaufwerk wieder. Bei der Tour am 12. September enthielt bereits jede zweite Biotonne vereinzelt Papiertüten. Eine deutliche Steigerung sei erkennbar gewesen. Doch der Gesamtnutzungsgrad lasse leider noch zu wünschen übrig, so Block. „Wir sind erfreut, dass eine Nutzung sichtbar ist und hoffen, die Sensibilität der Mieter für einen guten gemeinsamen Zweck geweckt zu haben.“