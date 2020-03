Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der letzte Abend ins Jenas Kneipenmeile

Die Stimmung am Montagabend in Jenas Kneipenmeile, der Wagnergasse, ist seltsam. Eigentlich herrscht hier sonst gute Laune. Am 16. März war das aber nicht der Fall. Zum vorerst letzten Mal hatten die Gaststätten in Jena geöffnet. Bis zum 19. April müssen alle Lokale schließen. Das hatte die Stadt Jena am Wochenende entschieden, um die sozialen Kontakte in Zeiten von Corona zu trennen und damit die Infektionszahlen zu senken.

„Wir müssen doch heute nicht über Emotionen reden“ In der Café-Bar „Rossini“ saßen junge Menschen zusammen. „Eigentlich treffen wir uns immer donnerstags. Die Runde gibt es seit einem Jahr. Wir wollten den Inhabern heute noch mal Solidarität beweisen“, sagte Laines Schmalwasser. Der 25-Jährige stammt aus Berlin. Das Studium führte ihn 2015 in die Saalestadt. Eine Angestellte im „Rossini“ hatte einfach nur Angst. „Alle haben Angst, ob es tatsächlich am 19. April weitergeht“, sagte sie. Schon ab Sonnabend zeichnete sich eine rückläufige Besucherzahl in der Bar ab. „Heute haben wir meist nur Stammgäste. Viele hatten vorher angerufen.“ Ein 29-Jähriger, der in der Gastronomie arbeitet, zündet sich eine Zigarette an. Foto: Jens Henning Im Restaurant „Versilia“ sagte Mitarbeiter Francesco: „Wir sind verzweifelt. Wir hoffen auf Unterstützung. Keiner weiß, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.“ Auch im „Versilia“ zeichnete sich seit einer Woche ein Rückgang bei den Gästezahlen ab. Im Lokal „Die Kneipe“ war der Inhaber ziemlich angefressen. „Wir müssen doch heute nicht über Emotionen reden. Wo kann man sich jetzt hinwenden, um Hilfe zu bekommen? Das steht nirgendwo. Das ist das Entscheidende für uns, und nichts anderes“, sagte er. Und eine Mitarbeiterin hinter dem Tresen schüttelte mit dem Kopf. „Wir müssen Miete bezahlen, wir haben andere Kosten. Wie soll es jetzt bloß weitergehen? Die wissen gar nicht, was sie kaputt machen.“ Mara Rüthrich, Ärztin im Jenaer Klinikum, saß mit ihrem Kollegen Mark Simon an einem Tisch vor dem Wirtshaus „Daheme“. „Die Entscheidung, das gesellschaftliche Leben herunterzufahren, ist total angebracht. Wir müssen das Tempo der Infizierungen bremsen. Nur darum geht es jetzt“, sagte die junge Frau. Dass die beiden den Abend zusammen in Jenas Innenstadt verbrachten, hatten sie schon länger geplant. „Wir wollten den Abend aber nicht absagen. Wir haben einen Kompromiss gefunden und uns draußen hingesetzt. In die Gaststätte wären wir nicht gegangen, nicht in den Zeiten von Corona“, sagte Simon, auch Arzt am Klinikum. „Wir sind verzweifelt. Wir hoffen auf Unterstützung. Keiner weiß, wie es in den nächsten Tagen weitergeht“, sagt Mitarbeiter Francesco vom Restaurant „Versalia". Foto: Jens Henning Er hofft, dass es keine italienischen Verhältnisse geben wird. „Wir brauchen ein Wunder. Die Kollegen im Klinikum arbeiten über ihrer Belastungsgrenze“, sagte Simon. „Ich hoffe, wir können uns in drei Wochen noch einmal sehen und sagen, dass wir den Virus aufgehalten haben. Ich bin aber skeptisch. Es kann passieren, dass wir nicht allen Patienten helfen können. Das klingt schlimm, das klingt dramatisch. Ich kann deshalb nur alle Menschen ermutigen, sich an die Vorgaben, die jetzt von der Politik und von der Verwaltung gemacht werden, zu halten.“ „Werde mir eine andere Beschäftigung suchen müssen“ Links vor dem Eingang des „Daheme“ saßen sechs junge Leute, die als Aushilfskräfte in der Jenaer Gastronomie tätig sind. Ein 29-Jähriger aus der Runde ließ sich zu einer Aussage überreden. „Die Schließungen stellen für uns alle einen gravierenden Einschnitt dar. Ich werde mir jetzt eine andere Beschäftigung suchen müssen. Ich glaube nicht, dass ich mehrere Wochen in häuslicher Quarantäne wohnen kann“, sagte er. In zwei Lokalen in der Wagnergasse wollten sich die Beschäftigten oder Inhaber erst gar nicht nicht zur aktuellen Situation äußern.