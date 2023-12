„Der Messias“ erklingt in Kahla

Kahla Ein festliches Konzert ist zum dritten Advent in der Stadtkirche geplant.

Georg Friedrich Händels „Der Messias“ gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des christlichen Abendlandes, der jetzt auch in Kahla zu hören sein wird.

Schon zu Händels Lebzeiten wurde es üblich, das Werk in der Adventszeit aufzuführen. Diese Tradition verbreitete sich bald in vielen Ländern. „Wie unbeschreiblich ist das Gefühl, wenn durch viele verschiedene Stimmen einheitlich und harmonisch das Lob Gottes erklingt, entweder in stimmgewaltigen Chorsätzen wie dem „Halleluja“ oder auch in ganz zarten Arien“, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Die Zuhörer können sich am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadtkirche St. Margarethen in Kahla davon überzeugen.

Es musizieren die Johann-Walter-Kantorei Kahla, die Kantorei Stadtroda und Gäste sowie das Reußische Kammerorchester Gera unter der Leitung von Kantorin Ina Köllner. Die Solisten sind Diana Schnürpel (Weimar) Sopran; Lena-Carina Bendzulla (Leipzig) Alt; Fridolin Wissemann (Leipzig) Tenor und Kammersänger Roland Hartmann (Rudolstadt) Bass; die Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Martin Meier (Jena).

Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich für 16 Euro, Studenten und Schüler zahlen 12 Euro. Verkaufsstellen sind das Kirchenbüro (Rudolf-Breitscheid-Straße 1), die Bäckerei Blume (Moskauer Straße) und die Volksbank Kahla (Markt). An der Abendkasse kostet es 18 Euro.