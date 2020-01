Der Name hat dem Wirt in Jena Glück gebracht

Lobeda hat die Einwohnerzahl einer Kreisstadt, aber mit Restaurants und Gaststätten ist der Stadtteil ganz Dorf. Es gibt gemessen an der Größe nämlich nur wenige Lokale. Eines davon betreibt Hayk Hovhannisyan am Salvador-Allende-Platz.

Sein Lokal hat der seit 2001 in Jena lebende Armenier nach seiner Tochter „Ellenea“ benannt. „Der Name hat mir Glück gebracht“, erzählt der Gastwirt, der 2016 das Lokal übernommen hat, das bei vielen Lobedaern immer noch „Biereck“ heißt. Der Flachbau lehnt sich an zwei Elfgeschosser an, die hier über Eck stehen. Als Wohngebietsgaststätte war das Lokal 1986 eröffnet worden, nach der Wende hatte das Haus schon mehrerer Betreiber.

Inhaber Hayk Hovhannisyan betreibt seit 2016 das Elena. Foto: Thomas Beier

Bei Hayk Hovhannisyan geht es nicht zuerst ums Bier, das zwar auch vom Fass kommt, er kocht vielmehr mediterran und armenisch, wobei er Pizza ausdrücklich ausklammert. Die meisten Gerichte werden über dem Grill oder im Ofen zubereitet. Beim Blick in die Karte tauchen für Biereckinaer unbekannte Gerichte auf: zum Beispiel Schaurma. Hayk Hovhannisyan übersetzt das Fleischgericht mit „Geschnetzeltem“, das er mit Zwiebeln und Tomaten überbäckt und dazu Bratkartoffeln und Salat reicht.

Zu den Spießen in diversen Varianten kommt Mazun auf den Teller, das ist ein armenischer Joghurt. Die armenische Küche gehört zu den ältesten im Transkaukasus. Und einen Superlativ kann auch der Betreiber des Ellenas für sich beanspruchen: Eine der umfangreichsten Karten Jenas! Fast 100 Gerichte stehen nämlich darauf, wovon ein Viertel auf 10 kalte und 15 warme Vorspeise entfällt, darunter Rote-Beete-Salat oder „Schafskäse mal anders“, das heißt paniert und überbacken. Etwas kürzer aber immer noch ganzseitig ist die Mittagskarte.

Das Lokal liegt etwas versteckt oberhalb der Stadtrodaer Straße nahe der Autobahn. Foto: Thomas Beier

In einschlägigen Bewertungsportalen schneidet „Ellena“ sehr gut ab. Die Freundlichkeit besonders des Chefs wird gelobt, das Essen sei gut. Ein Kritiker störte sich an der Hintergrundmusik, ein anderer hätte gern weniger bezahlt. Beim Redaktionsbesuch war mittags etwa die Hälfte der Tische belegt und das Publikum bunt gemischt: Zwei Ehepaare, zwei Freundinnen, Mutter und Tochter bildeten die Gruppen. Sie bekamen alle schnell ihr Essen.

Kaffee gibt es im im Mokkatöpfchen, er heißt Jazzve

Zwei Frauen blieben länger und tranken Jazzve, das ist ein Kaffee, der in einem Mokkatöpfchen zubereitet und zum Platz gebracht wird. Hayk Hovhannisyan nutz dafür einen kleinen Gaskocher mit Kartusche. „Jazzve braucht etwas Zeit“, sagt er.

Der feingemahlene Kaffee und etwas Zucker müssen mehrfach kurz aufkochen. Nach dem Trinken kann der Gast im Kaffeesatz lesen, und es gibt viele, die darin erkennen: Hayk Hovhannisyan muss sich mit diesem Angebot keine Sorgen um die Zukunft seines Restaurants machen.