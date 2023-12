Bereits Ende November traten Mitarbeiter des Universitätsklinikums sowie Beschäftigte an Jenaer Hochschulen und des Studierendenwerks Thüringen in den Warnstreik.

Der Nikolaus bringt in Jena einen Warnstreik

Jena. Erstmals wollen sich laut der Gewerkschaft Verdi auch die Hortnerinnen an dem Protest beteiligen.

Warnstreik am Nikolaus-Tag: Erstmals beteiligen sich in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder auch Beschäftigte vom Staatlichen Schulamt Ostthüringen an den Arbeitsniederlegungen.

Mit dem Aufruf an die Hortnerinnen und Hortner erweitere man die Streikbeteiligung, sagt die Gewerkschaft Verdi. „Auch die Beschäftigten aus den Schulämtern haben es sich verdient, dass ihre Arbeit gewürdigt und dementsprechend honoriert wird“, sagt die zuständige Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold.

Zum Nikolaustag hat die Gewerkschaft Verdi neben den Beschäftigten des Universitätsklinikums (UKJ) und der Jenaer Hochschulen weitere Landesbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Die UKJ-Mitarbeiter würden erneut in einen 36-stündigen Warnstreik treten. „Stand heute haben wir dem Vorstand der Klinik entsprechend unserer Notdienstvereinbarung über 100 Betten zur Sperrung für die Warnstreiktage gemeldet. Dies ist ein starkes Signal von den Kolleginnen und Kollegen, die in der dritten Verhandlungsrunde endlich Respekt und ein gutes Angebot erwarten“, sagt der für das UKJ zuständig Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke.

Bereits fünfmal hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik in Jena aufgerufen. Die Beschäftigten der Jenaer Hochschule, des Studierendenwerks sowie des Universitätsklinikums „hatten in den vergangenen drei Wochen wiederholt ihren Unmut zur Haltung der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) in den Tarifverhandlungen zum Ausdruck gebracht.“ red

Ab 8 Uhr werden sich die Streikenden auf dem Jenaer Holzmarkt versammeln. Kundgebungsbeginn ist gegen 9 Uhr.