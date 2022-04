Nele (3) mit ihrem Brüderchen Noah Paul, der am 15. April, 11.25 Uhr, mit 4090 Gramm und 53 Zentimetern an der Jenaer Universitätsklinik das Licht der Welt erblickte.

333. Baby in diesem Jahr in Jena: Der Osterhase brachte Nele ein besonderes Geschenk

Jena. Noah erblickte am 15. April als 333. Baby in diesem Jahr an der Jenaer Uniklinik das Licht der Welt.

Normalerweise ist die 25-jährige Jenaerin Natalie Spörlein täglich von mehr als 100 Kinder umgeben: Sie ist Erzieherin im Awo-Kindergarten „Jenzigblick“. Doch in den kommenden 15 Monaten stehen in ihrem Leben nur zwei Kinder im Mittelpunkt: ihre dreijährige Tochter Nele und der kleine Noah Paul, der am Karfreitag, dem 15. April, das Licht der Welt erblickte.

Familie Spörlein hatte schon auf Noahs Ankunft gewartet. In der Nacht, 2 Uhr, kündigte er sich an. Mit dem Krankenwagen ging es dann in die Jenaer Universitätsklinik, wo schon Noahs große Schwester Nele zur Welt gekommen war. „Wir hatten gute Erfahrungen gemacht, deshalb war für uns klar, dass auch unser zweites Kind in der Uniklinik geboren werden soll.“

Nach den Corona-Beschänkungen dürfen Väter wieder dabei sein

Besonders glücklich war Natalie Spörlein, dass Papa Marcus mit im Krankenhaus sein durfte. „Die Corona-Maßnahmen hatten das ja lange unmöglich gemacht.“ So konnte Papa Marcus auch mit in ein Familienzimmer ziehen, diese stehen seit dem 14. April wieder auf der Wochenstation in Jena zur Verfügung.

Noah hatte sich mit dem Karfreitag nicht nur einen besondern Geburtstag ausgesucht, er war in diesem Jahr auch das 333. Kind, dass in der Uniklinik geboren wurde. „Wir sind unendlich dankbar für unsere zwei gesunden Kinder“, sagt Natalie Spörlein. Ob die Familienplanung denn nun abgeschlossen sei? Das wolle sie so noch nicht beantworten. „Wir werden sehen, was die Zeit bringt.“ Zunächst jedoch werde die Familie das Leben zu viert genießen. Spannend sei es, wie die große Schwester nach drei Jahren als alleinige Prinzessin nun mit dem Geschwisterchen zurechtkomme. „Sie freut sich auf jeden Fall über ihren Bruder und will sich am liebsten schon ganz allein um ihn kümmern“, sagt Natalie.

Über den Nachnamen hätten Natalie und Marcus bei Töchterchen Nele vielleicht noch streiten können, bei Noah war hier jedoch schon alles eindeutig: Nach Neles Geburt wurde im Jahr 2019 geheiratet. „Wir waren mit allem recht schnell“, sagt Natalie. Kennengelernt hatte sich das Paar im Jahr 2017. „Es hat einfach alles gepasst bei uns.“

Am Ostersonntag kam die Familie aus der Klinik zu Hause im Jenaer Himmelreich an. Da gab es auch die erste Begegnung zwischen Nele und Noah – vermutlich war ihr Bruder eins der schönsten Ostergeschenke für die Dreijährige.

In der Jenaer Universitätsklinik gab es bis zum 22. April 352 Geburten. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 433 Geburten.

