Straftaten mit politischem Bezug im Saale-Holzland meist von Rechts, in Jena aber von Links

Der Saale-Holzland-Kreis und die Stadt Jena sind sich geografisch nah, politisch aber liegen manche Einwohner mitunter weit auseinander. Das ist auch bei der Verteilung der politisch motivierte Straftaten zu erkennen. Das Thüringer Innenministerium listet die Fälle der „Politisch motivierten Kriminalität“, kurz PMK, für die Jahre 2015 bis 2019 auf, nachdem der AfD-Landtagsabgeordnete Ringo Mühlmann mehrere Kleine Anfragen für jeden Thüringer Kreis gestellt hat.

In den vergangenen fünf Jahren ereigneten sich demnach 258 PMK-Fälle im Saale-Holzland-Kreis, während es in Jena 704 Fälle waren. Die Zahlen stiegen in der kreisfreien Stadt zuletzt deutlich an im Wahljahr 2019 (166 Fälle), während im Kreis kaum nennenswerte Zuwächse erkennbar sind. Was jeweils aber deutlich wird: Politisch motivierte Kriminalität geht größtenteils von Männern aus.

Propaganda von rechter Seite verteilt

Mindestens die Hälfe der jährlichen Landkreis-Fälle rechnet das Innenministerium dem rechtsextremen Lager zu. 2019 wurden gar 33 Fälle aus dem rechten Spektrum verzeichnet, während auf Linke drei kamen. Nicht zuzuordnen waren dagegen 15 Fälle.

In Jena überwiegt dagegen die linksextreme Kriminalität (2019: 84 links; 63: rechts; 17: nicht zuzuordnen).

Als „rechts“ gelten Straftaten, die nach bundesweitem Definitionssystem Bezüge zum völkischen Nationalismus, zu Rassismus, Sozialdarwinismus oder Nationalsozialismus haben. „Links“ dagegen meint Orientierungen, die Bezüge zu Anarchismus oder Kommunismus haben.

Die Gewaltkriminalität nahm zuletzt stark ab, so wurden im Kreis 2019 zwei Fälle dem rechten Spektrum zugeordnet. In Jena wurden zwölf Übergriffe aufgenommen (5: rechts; 6: links; ein Fall nicht zuzuordnen). Propagandadelikte, bei denen beispielsweise Flyer verteilt werden, sind meist gleichbleibend hoch und werden fast ausschließlich auf rechtsextreme Akteure zurückgeführt.

Burschenschaft und Gewerkschaftslokal als Treffpunkte

Unter der Rubrik „sonstige staatsschutzrelevanten Delikte“ fallen in Jena deutlich mehr Fälle dem linksextremen Spektrum zu. Darunter können Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Sachbeschädigung oder auch Volksverhetzung fallen.

Der AfD-Abgeordnete fragt zudem nach Immobilien oder örtlichen Szenetreffs. Als solche führt das Innenministerium im Saale-Holzland ein Wohnhaus in Kahla an, das von Angehörigen der als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft Normannia zu Jena genutzt wird.

In Jena dagegen werden beim Ministerium der Infoladen der „Rote Hilfe Jena“ und das Gewerkschaftslokal der „Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union Jena“ (FAU) als Treffpunkte der linksextremen Szene verortet.

Die Statistik der politisch motivierten Kriminalität erfasst Straftaten bereits, wenn polizeiliche Ermittlungen aufgenommen werden und führt Fälle schon beim ersten Anfangsverdacht auf. Die Polizei nutzt die PMK-Statistik für Präventionsmaßnahmen.