Der Streit um Ersatzgärten in Jena kocht noch

Gut’ Ding will wohl auch in diesem Fall Weile haben. Zwar hat der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats schon im Mai 2017 über die Straßen-Erschließung der mit 100 Parzellen konzipierten Kleingartenanlage zwischen Lobeda-Ost, Drackendorf und Ilmnitz entschieden. Doch wird über die Details immer noch gestritten, zumal das Areal ein ganz besonderes ist als künftige Ersatzanlage für Gärten, die andernorts in der Stadt größeren Bebauungsprojekten weichen.

Es sei bislang nur eine Vorplanung. – So begründete Elisabeth Wackernagel auf Nachfrage unserer Redaktion als amtierende Vorsitzende, dass jüngst über die geplante Anlage abermals im Kleingartenbeirat des Stadtrats diskutiert worden ist. „Bevor weitere Planungsschritte folgen, müssen wir uns das noch mal angucken.“ Damit spielte sie zum Beispiel auf die schon 2017 beschlossene Vorzugsvariante 1 der Zufahrt an: nämlich westlich der Novalisstraße über eine neue 75 Meter lange Rampe mit 7,50 Meter Höhenunterschied bei geschätzten Kosten von 66.000 Euro. Diese Lösung war als Alternative zur kostengünstigsten Variante 2 (18.000 Euro) entwickelt worden, die über die Novalisstraße und an deren Ende über einen Wendehammer zu den Gärten führen würde. Doch hatten die Anwohner dagegen erfolgreich opponiert mit ihrer Angst vor einer Verschärfung der Parkplatz-Not und vor dem zusätzlichen Verkehrslärm. Eine Variante 3 (75.000 Euro) mit einer Umwegregelung über Ilmnitz und Zufahrt an der Nordseite der Anlage fiel 2017 vorm Stadtentwicklungsausschuss ebenfalls durch. „Diese Variante wird zwar immer wieder von den Leuten in der Novalisstraße gefordert, aber der Kleingärtner fährt nicht sechs Kilometer im Kreis, um zu seiner Parzelle zu gelangen“, sagte Elisabeth Wackernagel. Sie sieht nun aber auch die Hinweise von Anwohner aus dem ebenfalls nahen Musäusring: dass es bei Variante 1 hin zur Rampe am Knotenpunkt von Musäusring, Novalis- und Otto-Militzer-Straße sehr eng zugehen könnte. Obendrein stünden dort Container vom KSJ; es gelte Parkverbot. „Aber da hält sich niemand dran.“ Parzellen für Parkplätze opfern? Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) gab sich auf Anfrage offen für weitere Korrekturen an Variante 1. „Was ich zugesagt habe: Wir werden gemeinsam mit der Verkehrsbehörde anschauen, ob Handlungsbedarf besteht und der Kreuzungsbereich möglicherweise ausgebaut werden kann.“ Wenig Verständnis hat Gerlitz für Forderungen, die Beiratsmitglied und Stadtrat Stefan Beyer (FDP) gegenüber unserer Redaktion benannt hat. Man könne doch statt der geplanten 16 Parkplätze für Kleingärtner-Autos einige mehr anbieten. „25 wäre schon gut“, sagte Beyer. Gerlitz sieht aber, dass dafür einige der Kleingartenparzellen geopfert werden müssten. Und wann wird die Anlage nun endlich realisiert? Christian Gerlitz: „Spätestens wenn an anderer Stelle Gärten großflächig wegkommen.“ Aktuell seien solche großen Schnitte aber gar nicht konzipiert. Auch sei die Lobedaer Anlage „nie als 1:1-, sondern als summarischer Ersatz“ geplant worden. Stefan Beyer wies darauf hin, dass gemäß Bundeskleingartengesetz der Ersatz bei Wegfall umgehend „und nicht irgendwann“ erfolgen müsse. Schon jetzt lasse sich ein negativer Saldo ausweisen, wenn man etwa die dem Neubaugebiet „Friedensberg-Terassen“ geopferten und nicht ersetzten Gärten in Betracht zieht. Auch beim Saale-Radweg sind aktuell Gärten im Weg „Wir werden einen Teufel tun, uns in die Problematik einzumischen“, sagte Holger Eismann vom Regionalverband der Kleingärtner über die Lobedaer Anlage. Klar sei aber: „Wenn sie keinen Ersatz haben, könne sie uns keine Gärten kündigen.“ Aus Elisabeth Wackernagels Sicht ist der Bau der Lobedaer Anlage sehr wohl dringlich, wenn man zum Beispiel bedenke, dass aktuell bei der Gestaltung des Saale-Radwegs Gärten im Weg sind. „Ich sehe den Druck.“ Dazu passt, dass Stefan Beyer wie auch Elisabeth Wackernagel wegen der fälligen Jenaer Garten-Entwicklungskonzeption einen „Paradigmenwechsel“ ansprachen. Heißt in etwa: weg von der Philosophie der sanften Zurückdrängung der Kleingärten, die dem langjährigen und jüngst nach Magdeburg gewechselten Stadtarchitekten Matthias Lerm nachgesagt wird.