Samuel Scherbel gehört zu den 16 Kindern, die in der Werkstattschule Lobeda trotz des Lockdowns einer Notbetreuung bedürfen, weil ihre Eltern zur Begleitung des Fernunterrichts nicht daheim bleiben können. Deutsch- und Französisch-Lehrer Fabian Leib hatte am Freitag die Aufsicht übernommen.

Der verfeinerte Fernunterricht in Jena

Man kann Corona-Trübsal blasen. Oder man destilliert das Beste aus der Situation. Und genau so klingt Christian Haschke. Der Leiter der neuen „Werkstattschule“ in der Neulobedaer Emil-Wölk-Straße ist anscheinend sehr zufrieden mit dem Fernunterricht nach dem neuerlichen Lockdown am vergangenen Mittwoch.