Der Winter ist zwar da, die Hoffnung auf eine Schlittenfahrt im Zentrum zeugt aber von sehr viel Optimismus. Dieses Exemplar war am Holzmarkt abgestellt worden.

Der Winter ist in Jena angekommen

Jena. Mitarbeiter des Kommunalservices waren seit 3.30 Uhr im Einsatz. Behinderungen gab es kaum.

Auch wenn es noch Herbst ist: Spätestens am Dienstag hielt der Winter Einzug. Der erste Tag mit Schnee verlief offenbar ohne besondere Vorkommnisse. Seit 3.30 Uhr waren die Mitarbeiter des Kommunalservices Jena im Einsatz. Das sei ein normaler Schichtbeginn gewesen. 50 Mitarbeiter zählten zur Früh- und Spätschicht. Letztere ende um 21 Uhr, bei starkem Schneefall um 23 Uhr. Probleme seien bislang nicht bekannt geworden, sagt Rathaussprecherin Stephanie Braune. Selbst in den höher gelegenen Ortsteilen sei es zu keinen Behinderungen gekommen. Und auch die Müllabfuhr fahre bislang ohne Einschränkungen. Auch am Mittwoch soll es noch leicht schneien.