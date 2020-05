Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Zackenschote in Beutnitz den Garaus machen

Sie blüht leuchtend gelb, ist dem Raps zum Verwechseln ähnlich, aber hierzulande nicht heimisch. Die orientalische Zackenschote gehört zu den invasiven Pflanzen, die gern heimische Arten verdrängen. Auch im Gleistal hat sich die Pflanze ausgebreitet, so auf einer alten Streuobstwiese am alten Bahndamm in Beutnitz.

Eine Gruppe junger Leute aus dem Dorf will dem Eindringling jetzt zu Leibe rücken. „Wir laden Montag, 18. Mai, ab 9 Uhr zum Arbeitseinsatz gegen die Zackenschote ein", berichtet Susanne Ermisch. Treffpunkt ist am Ortsende von Beutnitz in Richtung Löberschütz an der Kreuzung des Radweges auf dem Bahndamm mit dem Wanderweg zur Saale-Horizontale. Unterstützung bekommt die Gruppe bei ihrem Einsatz gegen die Zackenschote von der Regionalen Aktionsgruppe des Saale-Holzland-Kreises, ebenso fachliche Einweisung und Arbeitsgeräte zum Ausgraben der Pflanze. Wer helfen will, sollte etwa drei Stunden Zeit mitbringen sowie wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen eine Mund-Nasen-Maske. Für Getränke und Imbiss für die Helfer wird gesorgt.