Die Deutsche Bahn hat die Stadt Jena abblitzen lassen. Die Stadt hatte den Stationsbetreiber DB Station & Service gebeten, zusätzliche Schwerpunkte bei der Verschönerung des Westbahnhofes zu setzen.

Den Wunsch nach mehr Barrierefreiheit in Jena-West hatte die grüne Stadtratsfraktion per Ratsbeschluss initiieren wollen. Die Bahn setzt 200.000 Euro aus dem Konjunkturpaket indes für das Reinigen der Klinkerfassaden, Malerarbeiten, Reparatur der Dachentwässerung und Taubenvertreibung ein. So soll es auch bleiben, nach Ansicht der Bahn.

Ein Blindenleitsystem in der Unterführung lasse sich nach Angaben von DB Station & Service im vorgegebenen Zeitraum nicht installieren, zudem sei es auch nicht notwendig nach den Regelwerken. Die Stufen am Hauptzugang zum Gebäude seien zudem nicht so kritisch, da das Gebäude über Gleis 1 stufenfrei erreichbar sei, kommentierte die Bahn.

Das Bahnhofsgebäude wird nur noch teilweise durch die Bahn genutzt. Es könnte weitere Funktionen verlieren, wenn auf der anderen Seite der Bahnstrecke ein neuer Bahnhofsvorplatz mit Busschleife entsteht. Ideen dafür gibt es wegen des Zeiss-Neubaus.