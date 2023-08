Deutsches Patent- und Markenamt baut Standort Jena aus

Jena. Vor allem bei den Patentprüfern wird 25 Jahre bestehende Dienststelle deutlich erweitert. Stadt Jena hat hohe Patentdichte

Die Dienststelle Jena des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) soll in den nächsten Jahren von jetzt 280 auf insgesamt 350 Beschäftigte wachsen. Das haben am Dienstag DPMA-Vizepräsident Bernd Maile und Markus Ortlieb als der Leiter der Jenaer Dienststelle vermeldet. Sie besteht in diesen Tagen 25 Jahre und wird mit einer großen Ausstellung zwischen dem 11. und 23. September ins Licht gerückt. In Jena sind auch die Designabteilung des DPMA, ein wesentlicher Teil der Markenprüfung und die gesamte Markenverwaltung angesiedelt. Zudem befinden sich am Jenaer Standort Teile der Verwaltungs- und IT-Aufgaben sowie die Einzugsstelle für Gebühren. An seinem Hauptsitz München sowie an den Dienststellen Berlin und Jena beschäftig das Amt insgesamt 2800 Menschen.

50 weitere Prüfer bis 2024

„Die Stadt Jena und das Deutsche Patent- und Markenamt – aus unserer Sicht ist das ein perfektes Match“, sagte Bernd Maile. Nicht von ungefähr habe das DPMA 2021 in Jena begonnen, die drei Abteilungen der Patentprüfung für Maschinenbau., Elektrotechnik und Physik mit aktuell 40 Beschäftigten aufzubauen. Dieser Bereich solle bis 2024 um 50 Patentprüferinnen und -prüfer erweitert werden. 37 weitere Abteilungen in München mitgerechnet, sind beim DPMA derzeit 1000 Menschen in der Patentprüfung tätig. Jena liege mit seiner Patentdichte weit über dem Deutschland-Durchschnitt: Von 2020 bis 2022 waren das insgesamt 682 Patentanmeldungen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. In Deutschland standen durchschnittlich 155 Anmeldungen in diesem Zeitraum zu Buche.

Platz 1: Zeiss Meditec

Mehr als die Hälfte der Thüringer Patentanmeldungen kämen aus Jena, hieß es am Dienstag: 52,6 Prozent. Platz 1 unter den Top-10-Anmeldern belegt die Carl Zeiss Meditec AG vor der Carl Zeiss Microscopy GmbH. Unter den ersten Zehn finden sich zudem die NIDEC GPM GmbH (Auengrund), die Carl Zeiss Jena GmbH, die Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG, die siOptica (Jena), die TU Ilmenau, die Analytik Jena GmbH, die Friedrich-Schiller-Universität und die ADVA Optical Networking SE (Meiningen).