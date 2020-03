Dexel-Schau sorgte für einen neuen Jenaer Kunstverein

Begonnen hatte wohl alles mit Walter Dexel, also mit jenem Maler, Werbegrafiker und Kunsthistoriker, der von 1916 und 1928 Ausstellungsleiter des Jenaer Kunstvereins war. Er baute damals die Sammlung des Kunstvereins aus, zum Beispiel mit Werken von Alberto Giacometti, Erich Heckel, Paul Klee, Oskar Kokoschka und Emil Nolde. 1990 wurde sein 100. Geburtstag mit zum Auslöser für die Neugründung des Jenaer Kunstvereins, der nun 30 Jahre alt wird

Maria Schmid war als Mitbegründern des Kunstvereins sachkundige Führerin durch die Jubiläums-Schau. Foto: Michael Groß

„Dexels 100. Geburtstag stand am 7. Februar 1990 bevor, und ich wollte eine Ausstellung über sein Wirken in Jena organisieren“, erzählt Maria Schmid. Die damalige Leiterin des Jenaer Romantikerhauses weiß noch, wie schwierig das damals war. Sie habe einen Antrag eingereicht für eine solche Ausstellung und habe dazu auch genau darlegen müssen, was sie da alles zeigen wolle. Dann sei erst mal gar nichts passiert, und schließlich haben die zu jener Zeit Verantwortlichen erst mal Gegenvorschläge gemacht und die Ausstellung kräftig schrumpfen lassen. Und nach Hamburg zu den Dexel-Nachkommen wolle sie auch noch fahren? Das müsse doch nicht sein. Die Werke könnten aus Hamburg ja auch alle im Paket geschickt werden. Aber dann kam die Wende. Maria Schmid machte sich auf den Weg mach Hamburg, und die Ausstellung wurde schließlich in Jena zum Erfolg. Ein Ergebnis sei gewesen, dass sich kunstinteressierte Menschen in Jena zusammengefunden hätten, die schließlich am 22. April den Jenaer Kunstverein neu gründeten.

Maria Schmid war als Gründungsmitglied genauso dabei wie Jürgen Conradi. Beide berichteten am Samstag bei einer Führung durch die Jubiläums-Ausstellung des Kunstvereins im Stadtspeicher am Markt 16 über diese bewegten Anfänge des neuen Kunstvereins. Sein Vorgänger war ja bereits 1903 gegründet worden und hatte Jena zu einer in den 1920er und 1930er Jahren bedeutsamen Kunststadt gemacht. Daran anknüpfen wollte man, berichteten Schmid und Conradi den zahlreichen Besuchern. Der Verein tat es seit 1990 mit rund 150 selbst organisierten Ausstellungen.

Anliegen sei es nun gewesen, sagt Conradi, Bilder, Installationen und Plastiken von 30 ausgewählten Künstlern zu präsentieren, die in den vergangenen 30 Jahren beim Kunstverein ausgestellt haben wie etwa Felix Droese, Ekkehard Engelmann, Tine Drefahl, Ulrike Theusner, Gil Schlesinger und Michael Ernst. Aber nicht mit den ihren damaligen Werken, sondern mit ganz aktuellen. Zu sehen unter dem Motto „Vielfalt! 30 Jahre Jenaer Kunstverein“ im Stadtspeicher.

Wer übrigens mehr erfahren möchte über die Geschichte des neuen und alten Jenaer Kunstvereins, kann am Dienstag, 3. März, 19 Uhr, zu einem Vortrag von Erik Stephan (Kurator der Kunstsammlung Jena) in die Galerie im Stadtspeicher kommen.

Jubiläums-Ausstellung des Kunstvereins bis 21. März: Mittwoch, Freitag und Samstag 12-16 Uhr, Donnerstag 12-19 Uhr, nächste Führung: 11. März, 17 Uhr