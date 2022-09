DGB informiert in Jena über höheren Mindestlohn

Jena. Aktionstag am Bahnhof Jena-Göschwitz

Der DGB-Kreisverband beteiligt sich am Aktionstag zur Erhöhung des Mindestlohnes: Er informiert am Mittwoch ab 6 Uhr am Bahnhof in Göschwitz und verteilt Pendlertüten. Der Rechtsschutz der Gewerkschaft ist mit vor Ort. „In Jena und dem Saale-Holzland-Kreis kommt der höhere Mindestlohn 20.554 Beschäftigten zugute, die aktuell weniger als 12 Euro pro Stunde verdienen. Das sind 20,6 Prozent aller Beschäftigten, die grundsätzlich Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben“, betont die Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes, Ulrike Hoffmann. Frauen und geringfügig Beschäftigten helfe die neue Lohnuntergrenze. Besonders in Branchen wie dem Gastgewerbe, bei Lieferdiensten und im Einzelhandel verweigerten Arbeitgeber den Beschäftigten oft anständige Löhne. Und in Betrieben ohne Tarifvertrag würden häufig Niedriglöhne bezahlt. Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Oktober auf 12 Euro je Stunde. Darauf macht der DGB am Mittwoch mit einer Info-Aktion auf mehr als 230 Bahnhöfen und Marktplätzen im gesamten Bundesgebiet aufmerksam.