Jenaer Ortsteil feiert: Die Ammerbacher laden zum Knopffest ein

Jena. Seit Ende 2021 wurde mit umfangreicher Förderung der Turm der Kirche in dem Jenaer Stadtteil instandgesetzt. Andacht und Feier am Mittwoch.

Zum Knopffest in Ammerbach laden der Sprengel „Dietrich Bonhoeffer“ in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, der Verein „Der Ammerbacher“ und der Ortsteilrat ein. Es beginnt am Mittwoch, 28. September, um 15 Uhr.

Seit Ende 2021 wurde mit umfangreicher Förderung durch die Stadt Jena und das Land Thüringen und in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegern der Turm der Kirche instandgesetzt. Irreparable Schäden an der Beschieferung haben dafür gesorgt, dass Wasser in den Turm eindringen konnte. Dabei wurden schadhafte Holzteile ausgetauscht und die ursprünglich geschwungene Form der oberen Turmhaube wieder hergestellt. Die Beschieferung des Turmes wurde erneuert.

Im Zuge der Arbeiten wurde der Turmknopf mit der Wetterfahne am 2. Juni abgenommen und danach die Zeitkapsel geöffnet. Der obere Teil des Kaiserstiels, das ist der senkrechte Balken oben am Turm, auf dem der Knopf und die Wetterfahne sitzen, musste aus Eichenholz neu angefertigt werden. Kapsel und Wetterfahne wurden umfangreich restauriert.

Die alte Kapsel wurde am 2. August 1971 im Zuge der letzten Sanierung auf die Kirche gesetzt. In der Zeitkapsel befanden sich keine Dokumente aus früherer Zeit, sondern Münzen, handschriftliche Zeugnisse, Zeitungsartikel und kirchlicher Schriftverkehr aus dem Jahr 1971.

Nun will die Gemeinde mit einer feierlichen Andacht und anschließender fröhlicher Feier die Zeitkapsel wieder mit den alten und neuen Dokumenten und Münzen befüllen und den Turmknopf und die Wetterfahne wieder auf den Turm setzen. Danach kann auch das Baugerüst etappenweise wieder zurückgebaut werden. Die alten und neuen Münzen hat die Glasbläserei der Chemisch-Geologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität in eine Glasampulle eingeschmolzen, so dass sie vor Korrosion geschützt sind.