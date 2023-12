Die Ausdauer der Jenaer Montessorischüler brachte 26.000 Euro für sterbenskranke Menschen

Jena Inka Frisch und Ramona Edelhof nahmen am Donnerstagmorgen einen riesigen Spendenscheck für den ASB-Wünschewagen entgegen

Traditionell erklingt am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien an der Montessorischule Musik. Beim „Singenden Schulhaus“ gestalten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Lehrerschaft ein musikalisches Programm und verabschieden sich so vom Jahr. Auch an diesem Donnerstag erklang das Schulhaus zum Jahresabschluss. Diesmal war jedoch eine besondere Überraschung in die Veranstaltung eingebettet. Ein Spendenscheck über 26.000 Euro wurde an die Geschäftsstellenleiterin des ASB-Kreisverbandes Jena, Inka Frisch überreicht.

Nahezu alle etwa 700 Schülerinnen und Schüler hatten sich in der Turnhalle versammelt, schließlich hatten auch alle zu der gigantischen Spendensumme beigetragen: Ende September hatte die Schule auf Initiative zweier Schülerinnen einen Spendenlauf veranstaltet – Eltern, Großeltern, Freude, Bekannte gaben pro erlaufener Runde einen bestimmten Betrag. Die Neuntklässlerinnen Mathilda Herold und Rianna Edelhof hatten nicht nur die Idee für die Aktion, sondern übernahmen auch die Organisation. Der Sportlehrer Marco Feiler, der das Projekt mitbetreute, war bei der Übergabe noch immer ungläubig, ob der erstaunlichen Summe, die die Schüler erlaufen hatten.

Inka Frisch, die auch den Einsatz des Wünschewagens beim ASB koordiniert, bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern und überreichte eine Urkunde für das soziale Engagement, dass sie mit diesem Projekt gezeigt hätten. Außerdem hatte Frisch einen riesigen Plüsch-Bären im Gepäck, den sie als Schulmaskottchen und Dankeschön unter tosendem Applaus der Schüler überreichte. Mit dem Geld sei die Erfüllung vieler letzter Wünsche von sterbenskranken Menschen im kommenden Jahr gesichert, sagte Frisch.