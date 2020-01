Die „Bastion“ mitten in Jena scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten

Vielleicht ging es Ihnen ja auch schon einmal so, dass Sie bei einem Spaziergang an der Saale, zwischen Camsdorfer Brücke und dem Paradies achtlos an jenen Steinen vorbeigelaufen sind, mit denen sich unsere Serie heute beschäftigt. Wahrscheinlich ist dies nicht einmal absichtlich passiert, denn man muss schon genau hinschauen, um die stummen Zeugen zu entdecken.

Alteingesessenen Jenensern ist vielleicht die „Bastion“ noch ein Begriff. Damit ist an sich keine Festung oder etwas ähnliches gemeint, was an kriegerische Auseinandersetzungen erinnern könnte. Vielmehr findet sich der so bezeichnete Ort unmittelbar neben der Camsdorfer Brücke auf der innerstädtischen Seite des Saaleufers. Man folgt nicht dem größeren Fuß- und Radweg in Richtung Paradies, sondern dem direkt am Beginn der Brücke nach rechts führenden Trampelpfad. Nur Augenblicke später steht man vor einem gemauerten Rechteck, das ziemlich mit Graffitis verschandelt ist. Holzkohlereste und Kronkorken zeugen von sommerlichen Partys, die hier gefeiert wurden. Nähert man sich der Hauptmauer etwas weiter, ist bei den meisten Steinen nur noch schwach zu erkennen, dass hier Inschriften und Jahreszahlen eingehauen wurden. Nur wie kommen solche Steine überhaupt hier her?

Wunder von Jena musste Straßenbahn weichen

Hierzu ist ein Blick in die Geschichte unserer Stadt vor etwas mehr als 100 Jahren nötig, denn die stummen Zeugen entstammen einem der sieben Wunder Jenas, nämlich der alten Camsdorfer Brücke auch als „pons“ bekannt. Auf Beschluss der Stadt Jena wurde dieses beachtliche Bauwerk, dessen Anfänge als steinerne Brücke mindestens bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts zurückverfolgbar sind, im Sommer 1912 abgetragen. Der Grund dafür lag im gesteigerten Verkehrsaufkommen der Stadt. Außerdem sollte nun auch eine Straßenbahnlinie nach Wenigenjena führen, was mit dem „Wunder“ kaum möglich gewesen wäre, da die Brücke nur rund 5,60 Meter breit war. Die Entscheidung zum Abriss war nicht unumstritten. Noch 1930 schreibt Hermann Holl in seinem Reiseführer „Jena und Umgebung“, der einstige Brückenbau wäre „übertriebenen Verkehrsansprüchen zum Opfer“ gefallen. Wahrscheinlich hatten sich etliche Jenenser damals einen Brückenneubau an einer anderen Stelle erhofft. In jedem Fall kamen aber nun gerade diese Steine zum Tragen, die sich heute noch in der „Bastion“ befinden.

Steine verweisen auf ein tragisches Ereignis

Betrachtet man hingegen den heutigen Zustand ist fraglich, wie lange diese Inschriften überhaupt noch kenntlich und lesbar bleiben, denn die „Bastion" scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten und damit auch zu verwahrlosen.

Sie waren als Erinnerungen an unterschiedliche Ereignisse in die alte Camsdorfer Brücke eingelassen und sind glücklicherweise beim Abbruch gerettet worden. Betrachtet man hingegen den heutigen Zustand ist fraglich, wie lange diese Inschriften überhaupt noch kenntlich und lesbar bleiben, denn die „Bastion“ scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten und damit auch zu verwahrlosen. Die ausgebauten Steine kamen anschließend jedenfalls an den heutigen Ort und symbolisieren einen Pfeiler der alten Camsdorfer Brücke. Je drei Steine sind dabei beschriftet und drei nur mit Symbolen und Jahreszahlen versehen. So etwa zwei Halbbögen nebeneinander und darunter die Jahreszahl 1716. Die Bögen sollen Hufeisen darstellen und auf eine Geschichte verweisen, in der ein Reiter im erwähnten Jahr von der Brücke in die Saale sprang. Rechts daneben findet sich dann ein Korb mit den Initialen „M.H.“ darunter und einer Jahreszahl dazu. Auch dieser Stein verweist auf ein tragisches Ereignis, nämlich den Tod einer jungen Frau.

1637: 36 Arbeiter werden erschlagen

Am 7. Juli 1823 setzte sich die Magd Marie Hüttich auf den Rand der Brücke, ohne vorher ihren schweren Korb, den sie auf dem Rücke trug, abzunehmen. Kurz darauf verlor sie die Balance und stürzte rücklinks in die Saale. Dank eines neuerlichen Graffito gänzlich unkenntlich geworden ist der dritte Stein, der zwischen den beiden am unteren Rand der Mauer nur noch zu erahnen ist. Er stellt ein Kreuz dar, welches früher auf der alten Camsdorfer Brücke etwa in der Mitte die Grenze zwischen der Markgrafschaft Meißen und dem Gebiet der Landgrafen von Thüringen markierte. An den Rändern der Mauer sind dagegen zwei Steine mit Inschriften enthalten, die beide dieselbe Aussage haben. Links auf Deutsch, rechts auf Latein.

Die deutsche Inschrift beginnt wie folgt: „Im Jahre Christi 1637 am 3 Febr. ist dieser Bogen von Schweden eingeworfen …“ Diese Aktion kostet 36 Menschen das Leben, wie weiter zu lesen ist. In der zweiten Hälfte des 30-Jährigen Krieges suchten auch schwedische Truppen Jena heim. Bei ihrem Abzug zerstörten sie einen Bogen der Saalebrücke auf der Camsdorfer Uferseite, um den Kaiserlichen Truppen den Flussübergang zu erschweren. Besser gesagt sie ließen diese Aktion durch die Bevölkerung vor Ort erledigen, die anschließend zahlreiche Opfer zu beklagen hatte. Weiter heißt es in der Inschrift nämlich, dass die „36 mit Zwang angelegte[n] Arbeiter“ bei diesem Ereignis erschlagen wurden. Die Brücke, so erfährt man aus dem Text zum Schluss, blieb bis ins Jahr 1655 unvollendet und wurde erst dann durch den Herzoglichen Baumeister Johann Moritz Richter und durch den Rat der Stadt Jena wieder instandgesetzt. In der Zwischenzeit verband eine provisorische Holzkonstruktion den Saaleübergang.

Wieso heißt der Ort eigentlich Bastion?

Bleibt zum Schluss nur mehr die Frage, wieso dieser Ort nun eigentlich „Bastion“ heißt? Vielleicht hat sich dieser Name ja schon Ende des 19. Jahrhunderts innerhalb der Jenaer Bevölkerung eingebürgert? Bis mindestens 1938 stand hier nämlich eine belgische 12-cm Belagerungskanone Modell 1863, welche von den deutschen Truppen im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 als Beutegeschütz eingesetzt wurde. Sein Rohr zeigte in Richtung Camsdorf und Wenigenjena, wonach die Anlage fast wie eine Geschützstellung aussah. Wahrscheinlich ist die Kanone dann während des Zweiten Weltkrieges eingeschmolzen worden, so dass heute nur noch Fotos ihre einstige Existenz belegen.

Im Dornröschenschlaf der Geschichte

Bei einem Gang durch Jena oder das Umland fällt einem hier und da ein stummer Zeuge der Geschichte am Wegesrand auf, einstmals aufgestellt, um an eine Persönlichkeit oder ein Ereignis zu erinnern. Gedenken und Nichtvergessen sind zutiefst menschliche Bedürfnisse, auch wenn das Setzen von Denkmalen weitestgehend aus der Mode gekommen ist. Im Alltag finden viele dieser Zeitzeugen nur selten Beachtung. Häufig ist den Menschen nicht mehr die Bedeutung oder die Geschichte hinter jenen Denkmalen bekannt. Doch ein genauer Blick lohnt, meist ergeben sich spannende Begebenheiten und weitere Hintergründe, die vom Staub der Geschichte befreit und aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden wollen. In einer Serie sollen einige dieser Zeitzeugen wiederentdeckt werden. Dabei ist der Begriff des Denkmals nicht nur im klassischen Sinn zu verstehen, sondern auch als Gedenkort, Naturdenkmal oder Gegenstand, der an etwas erinnert.

