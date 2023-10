Die Dolmetscher von der Bundeswehr in Jena

Jena. Mitglieder des Kreisverbindungskommando der Bundeswehr sind für eine Übung im Gefahrenabwehrzentrum. Was dort besprochen wurde.

Die Bundeswehr ist diese Woche im Gefahrenabwehrzentrum der Stadt Jena präsent. Mitglieder des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr bringen ihr Wissen über Jena und seine kritische Infrastruktur auf den neuesten Stand. Die Weiterbildung dient als Vorbereitung auf zivile Einsätzen wie Hochwasser, Waldbrände oder großflächige Sturmschäden.

Der letzte Einsatz der Bundeswehr in Jena war zu Zeiten der Corona-Maßnahmen. Die Bundeswehr half in der Klinik, in Altenheimen oder im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Der Einsatz war wegen der langen Dauer aber eher untypisch.

Wozu braucht es das Verbindungskommando? Es ist eine Art Dolmetscher zwischen zivilen Einrichtungen und der Armee. Auf beiden Seiten gibt es ganz verschiedenen Abläufe und Hierarchien, wie die Mitglieder des Kommandos am Dienstag beim Pressebesuch berichteten.

Aufgrund ihrer Dienstzeit haben die Mitglieder des Verbindungskommandos Bundeswehr-Struktur-Kenntnisse, sind aber zugleich mit den Jenaer Örtlichkeiten vertraut. Das ist ein sehr wichtiger Vorteil, wenn die Hilfe schnell zum Einsatz kommen soll und man sich nicht auf Google-Maps verlassen will. Zudem bringen die Mitglieder der Gruppe Erfahrungen aus zivilen Berufen mit, die sie nun ausüben. Eine große Portion Idealismus gehört ebenso dazu, um einen der Posten zu übernehmen.

Auch bei der Bundeswehr gibt es hinreichend viele Vorschriften, Regeln und Softwarefragen, so dass die jährliche Lageübung auch in dieser Hinsicht ein Update bietet.