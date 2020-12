Zwei Straßenbahnen treffen sich an der in diesem Jahr neu eröffneten Haltestelle Jena-Löbstedt (früher Kaufland/Milchhof).

Jena. Der Jenaer Nahverkehr kündigt auch eine Erhöhung der Abo-Preise für Schüler und Erwachsene an. Neue Preisliste gilt ab 13. November 2020.

Die Einzelfahrt kostet in Jena ab Sonntag 2,20 Euro

Höhere Ticketpreise gelten beim Jenaer Nahverkehr ab Sonntag, 13. Dezember 2020. Die Tarifanpassung betrifft die Einzelfahrt, 4-Fahrtenkarte, Tages-, Wochen-, Monats- und Abokarten. Die Preise für die Kinder-Einzelfahrt- und Kinder-4-Fahrtenkarten in Jena bleiben unverändert.

Die Einzelfahrt für einen Erwachsenen kostet demnach in Zukunft in Jena 2,20 statt 2,10 Euro. Das günstigste Abo steht nun mit 50,60 statt 49,40 Euro in der Preisliste. Die Schüler-Monatskarte (ohne Abo) verteuert sich zum Beispiel von 45,40 Euro auf 46,50 Euro.

Hintergrund der im Durchschnitte etwa 3-prozentigen Erhöhung sind steigende Personal- und Energiekosten, teilte der Jenaer Nahverkehr mit. Zuletzt hatte die Stadt Jena von einem um 50 Prozent gestiegenen Zuschussbedarf beim Jenaer Nahverkehr berichtet. Die Preisanpassung geschieht im gesamten VMT-Gebiet.

Die bereits für den August 2020 beschlossene Fahrpreisanhebung wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der im Sommer angekündigten Senkung der Mehrwertsteuer um ein halbes Jahr verschoben. Im Vorverkauf erworbene unentwertete Fahrausweise (Einzelfahrten, vollständige 4-Fahrtenkarten, Tageskarten, Gruppentageskarten, VMT-Hopper-Tickets) zum „alten“ Tarif können noch drei Monate, bis zum 12. März 2021, abgefahren werden. Danach verlieren sie ihre Gültigkeit, können aber gegen Zahlung des Differenzbetrages in „neue“ Fahrscheine umgetauscht werden. Dies ist noch bis zum 12. Juni 2021 bei dem Verkehrsunternehmen möglich, bei dem die Tickets ursprünglich gekauft wurden. Wochen- und Monatskarten gelten entsprechend ihres beim Kauf aufgedruckten Gültigkeitszeitraums.

Weitere Informationen zu allen Tickets und Preisen erhalten Sie im Internet unter www.nahverkehr-jena.de, im Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage 1 und am VMT-Servicetelefon unter der Nummer 0361 19449.