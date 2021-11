Die Rechnungen an der Tankstelle fallen beim Tanken immer höher aus.

Die erste Benzinsorten über der 2-Euro-Marke in Jena

Jena. Getankt wird auch in Jena trotzdem

Benzin und Diesel werden immer teurer. Wie andernorts so auch an den Jenaer Tankstellen. Inzwischen taucht vereinzelt bereits die 2 vor dem Komma bei den Literpreisen auf. Wie hier bei Aral in Jena-Nord handelt es sich dabei (zunächst) um einen Spezialkraftstoff mit besonders hoher Oktanzahl und Verbrennungsqualität. Getankt wurde zur Mittagszeit dennoch.