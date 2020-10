Silke Dombrowski hatte schon mal bessere Laune als am Donnerstag dieser Woche. Nachdem beispielsweise für Gaststätten und Fitnessstudios zumindest im November die neuerliche Schließung wegen Corona gelten soll, sagt die Inhaberin des Fitnesszentrums „Progesund“ nur: „Ich kann ja keinen Sonderweg gehen.“ Der abermalige Gang des achtköpfigen Mitarbeiter-Teams in die Kurzarbeit scheine unabwendbar. Und nun werde sie wohl ihren Steuerberater ersuchen, die vom Bund aufgelegte Überbrückungshilfe zu beantragen.

Die staatlichen Not-Zuwendungen bereiten der Unternehmerin aber schon seit Monaten Kopfzerbrechen, womit sie nicht alleine ist. Das bestätigt City-Manager Hannes Wolf namens des Vereins Initiative Innenstadt, dem 100 Gastronomen, Händler, Dienstleister angehören. „Frau Dombrowski steht exemplarisch für alle“, sagt Hannes Wolf. Viele würden sich Sorgen machen, dass sie die im Frühjahr geflossenen Soforthilfen an die Thüringer Aufbaubank (TAB) zurückzahlen müssen, weil es im Freistaat zwei Förderrichtlinien mit verschiedenen Bedingungen und Stichtagen gebe. Hier herrsche große Unklarheit, nach welcher Regelung der Antrag durch die TAB geprüft wurde. Bei Silke Dombrowski geht es da um 10.000 Euro.

77 Tage ohne Neu-Kunden

Der City-Manager kritisiert, dass in der aktuellen Soforthilfe-Regelung keine zeitversetzten Liquiditätsengpässe berücksichtigt wurden. Auf Silke Dombrowskis Studio gemünzt heißt das: Seit der Lockdown-Schließung im März landen bei ihr Kündigungen, „ohne dass ich dann in den 77 Tagen Lockdown die Chance hatte, Neukunden-Umsatz zu generieren“, wie die Unternehmerin sagt. Die Wahrung dieser Balance sei natürlich für sie essenziell. Obendrein müsse sie den verbliebenen Kunden Zeit-Gutschriften gewähren. Nicht zu unterschätzen sei der Aufwand für die Umsetzung des Hygienekonzepts, das manch potenzieller Neukunde wiederum eher als Hürde betrachte. „Diese 77 Tage ziehst du zwei Jahre mit durch; die Flaute kommt versetzt an“, sagt Silke Dombrowski. „Und dafür ist nix da.“ Deshalb dringt die Initiative Innenstadt darauf, dass nicht nur auf die Umsätze von drei Monaten, sondern von einem kompletten Wirtschaftsjahr geschaut wird.

Sorgen würden sich die betroffenen Unternehmen zudem, dass sie womöglich „zu wenig“ Umsatzeinbußen hatten, um nach den Buchstaben der Förderrichtlinie Anspruch auf die Hilfe zu haben. Oder dass sie gar unter „Subventionsbetrug“ laufen könnten. Hannes Wolf sagt deshalb mit Blick auf die neue Phase der so genannten Überbrückungshilfe: Es gebe innerhalb der Initiative Innenstadt kaum ein Unternehmen, das 30 Prozent des Umsatzes als Gewinn verbuche. Die Hilfe fließe aber nur bei mindestens 30-prozentigem Umsatzrückgang gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum; in der vorherigen Regelung waren es sogar 40 Prozent. „Selbst 30 Prozent sind immer noch zu viel“, sagt Wolf. Die Innenstadt-Initiative schlage 20 Prozent vor bei Betrachtung eines kompletten Wirtschaftsjahres.

Ein Riesenunternehmen blutet aus

Vor den Augen hat Wolf die über 500 Einzelhändler und 100 Gastronomen der Innenstadt, die in der Summe ein Riesenunternehmen abgäben. „Sie bluten jetzt aus, haben die Ersparnisse auf Null. Und die Kredite gehen hoch. Wir werden viele der Kleinen verlieren, wenn wir nicht gegenlenken und ihnen über den Berg helfen.“

Patrick Werner von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt hat registriert, dass in Thüringen 50.000-mal Soforthilfe, aber weniger als 4000-mal die aktuell mögliche Überbrückungshilfe beantragt wurde. Zu erklären sei das nicht allein mit höheren Antragshürden für die Überbrückungshilfe. Es gebe auch „Aufholungseffekte“ in der Zeit nach dem Lockdown, denke man an das Sommergeschäft der Gastronomen oder an Fahrradhändler, so erläutert Patrick Werner. Zuversichtlich stimmen dürfe die angekündigte Hilfe des Bundes mit Ausgleich von bis zu 75 Prozent Umsatzverlust in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Aber klar, der „feine Blick“ auf die konkrete Branche lohne sich. So könnten etwa „verzögerte Effekte“ durch – Stichwort Kurzarbeit – Kaufkraftverlust eintreten: Kann ich mir den Gasthaus-Besuch, kann ich mir die Fitnessklub-Mitgliedschaft noch leisten?