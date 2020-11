Was macht ein prominenter Jenaer Autor, Herausgeber und Filmschöpfer wie Jens-Fietje Dwars in Zeiten von Corona? Er bleibt produktiv, hat soeben das neue Heft der Literaturzeitung „Palmbaum“ herausgebracht und sich zudem mit dem Dichter Hölderlin befasst, der ja auch eine enge Beziehung zu Jena hatte, an die Dwars im Besonderen erinnern möchte.

Doch zunächst etwas ganz Aktuelles: Dwars erhielt soeben den Walter-Bauer-Literaturpreis der Städte Leuna und Merseburg, mit dem zuvor schon bekannte Autoren wie Wolfgang Hilbig, Wulf Kirsten, Matthias Biskupek und Landolf Scherzer geehrt wurden. Er sei einer der produktivsten und vielseitigsten Schriftsteller Mitteldeutschlands, hieß es in der Begründung. So habe er 17 Bücher geschrieben, zeichne für mehr als 50 zum Teil bedeutende Herausgaben verantwortlich und habe über 500 journalistische Beiträge verfasst, darunter auch über den Dichter und Namenspatron des Preises Walter Bauer (1904-1976).

Doch nun zum Dichter Hölderlin: Das Hölderlin-Jahr neigt sich dem Ende zu. Was hat es gebracht? Kaum Neues, sagt jedenfalls der Jenaer Preisträger Dwars. Safranski habe in seiner Biografie versucht, nicht den armen Hölderlin zu beklagen, sondern den Reichtum des Poeten zu entdecken. Um den Preis, dass er ihn zum unpolitischen Dichter umgebogen habe.

Fluchtartig Jena verlassen

„In Jena gab es eine Foto-Ausstellung, in der nur ein einziges Bild an Hölderlins Aufenthalt in der Saalestadt erinnerte“, bemängelt Dwars. Dabei habe er hier Fuß fassen wollen. Im November 1794 sei er mit seinem Zögling Fritz von Kalb nach Jena gekommen, wo sie dann beide im Gartenhaus des Buchhändlers Voigt wohnten: in der heutigen Zwätzengasse 9.

Hölderlin habe fast täglich die Vorlesungen Fichtes gehört, den er „die Seele von Jena“ nennt, und dessen Gespräch er sucht. Um ihm nah zu sein, bezieht er im Januar 1795 eine Wohnung „neben dem Fichtischen Hause“, dem heutigen Romantikerhaus. Am 20. April meldet er seiner Schwester, er wohne nun in einem Gartenhaus über der Stadt – am Fuße des Hausberges. Doch wo hat es sich befunden? Die Suche danach hat leider noch zu keinem Erfolg geführt, erzählt Dwars.

Er verweist darauf, dass der Dichter vor seinem Einzug am Hausberg gemeinsam mit seinem Freund Sinclair noch eine Wanderung unternommen habe: „Innerhalb einer Woche reiste er von Jena über Halle nach Dessau-Wörlitz und zurück über Leipzig – und dies alles zu Fuß. Über die Gründe, warum der Dichter Ende Mai Jena fluchtartig verließ, wird bis heute gerätselt. War es die Angst, in Studentenunruhen hineingezogen zu werden, zu deren Rädelsführern Sinclair gehörte? Floh er, weil die Gesellschafterin Charlotte von Kalbs ein Kind – vermeintlich von ihm -- bekam? Oder hatte er das Gefühl, vor seinem Mentor Schiller versagt zu haben, da die Arbeit am Hyperion-Roman ins Stocken geriet?“

Mehrfach wird der Dichter noch erwägen, als Lehrender nach Jena zurückzukehren, so Dwars. Doch all seine Hilferufe seien unerwidert verhallt. „So geht er seinen Weg, und geht an Grenzen des Sagbaren, mit den schönsten Gedichten, die je in deutscher Sprache geschrieben wurden. Wie wäre es, wenn wir am Hausberg eine Hölderlin-Bank aufstellen würden – ihm zu Ehren und uns zum Nutzen.“

Ort zum Lesen und Verweilen

Seinen Vorschlag für eine Hölderlinbank untersetzt Dwars mit einer historischen Postkarte von der Grünen Tanne um 1910, dahinter der im Gegensatz zu heute kaum bebaute Hausberg. Man sieht darauf unter anderem zwei rot umkreiste Gartenhäuser. Dort könnte Hölderlin vermutlich gewohnt haben.

Und Dwars fügt hinzu: „Eine Hölderlinstraße gibt es schon, aber die hinaufführende Treppe könnte man Hölderlinsteig nennen und zumindest oben eine Hölderlin-Bank zum Verweilen und Lesen einrichten. Ich könnte mir auch vorstellen, eine ausgediente Telefonzelle umzufunktionieren, wie dies vor 25 Jahren bereits in Tübingen geschehen ist: Dort hat man auf der Neckarinsel gegenüber dem Hölderlinturm eine Zelle aufgestellt, in der man mit Hölderlin sprechen und Gedichte von ihm hören konnte. Dergleichen ginge mit Schiller, Goethe und Nietzsche oder den Romantikern in Jena ebenso.“